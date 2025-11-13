$42.040.02
Катастрофа турецкого военного самолета: в Грузии найдено тело последнего погибшего

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Тело последнего из 20 погибших в катастрофе самолета С-130 ВВС Турции обнаружено в Грузии. Самолет разбился 11 ноября через 27 минут после вылета из Азербайджана.

Катастрофа турецкого военного самолета: в Грузии найдено тело последнего погибшего

Тело последнего из 20 погибших в результате катастрофы в Грузии самолета С-130 ВВС Турции обнаружено в результате поисково-спасательных работ. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на Минобороны Турции, передает УНН.

Как сообщают "Новости Грузия", в МВД Грузии также подтвердили информацию об обнаружении 20 погибшего.

В ближайшее время тела будут доставлены в Турцию.

Добавим

Минобороны Турции заявило, что сейчас преждевременно говорить о причинах катастрофы, расследование продолжается. До окончания Турция приостановила полеты всех своих военно-транспортных самолетов.

Транспортный самолет С-130 ВВС Турции упал в грузинском муниципалитете Сигнаги 11 ноября через 27 минут после вылета из аэропорта азербайджанского города Гянджа. Он исчез с радаров в 5 км от границы с Азербайджаном; экипаж не подавал сигнала бедствия.

Черный ящик обнаружили накануне и уже доставили в Анкару для расшифровки.

Напомним

Накануне в Минобороны Турции сообщили, что военно-транспортный самолет типа C130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе. В турецком ведомстве опубликовало личные данные военнослужащих, погибших в результате авиакатастрофы.

