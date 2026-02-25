$43.300.02
24 лютого, 18:45 • 9124 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 15249 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 13653 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 13798 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 13079 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 13712 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 14461 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13316 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 25646 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13984 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Турецький F-16 розбився під час тренування, пілот загинув - ЗМІ

Київ • УНН

 • 60 перегляди

У турецькому місті Баликесір військовий винищувач F-16 розбився під час планового тренувального польоту. Пілот загинув, на місці працюють екстрені служби.

Турецький F-16 розбився під час тренування, пілот загинув - ЗМІ

У турецькому місті Баликесір військовий винищувач F-16 зазнав катастрофи під час планового тренувального польоту. Про це повідомляє УНН із посиланням на турецькі ЗМІ.

Деталі

Зазначається, що на місці аварії поблизу шосе Бурса-Ізмір перебувають машини швидкої допомоги та поліцейські авто.

Один з наших літаків F-16, що належить ескадрильї 9-ї головної авіабази Баликесір, розбився під час виконання місії близько 00:50, і один з наших пілотів загинув мученицькою смертю. Я молюся Аллаху про милосердя до нашого мученика та висловлюю співчуття його родині

- сказав міський голова Ісмаїл Устаоглу.

Нагадаємо

У листопаді 2025 року військово-транспортний літак типу C130, який прямував з Азербайджану до Туреччини, зазнав аварії на грузино-азербайджанському кордоні. У турецькому відомстві опублікувало особисті дані військовослужбовців, які загинули внаслідок авіакатастрофи.

У Міноборони Туреччини заявили, що на борту військового літака, що впав у Грузії, перебувало 20 людей11.11.25, 17:00 • 3654 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії