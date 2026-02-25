Турецький F-16 розбився під час тренування, пілот загинув - ЗМІ
У турецькому місті Баликесір військовий винищувач F-16 розбився під час планового тренувального польоту. Пілот загинув, на місці працюють екстрені служби.
Деталі
Зазначається, що на місці аварії поблизу шосе Бурса-Ізмір перебувають машини швидкої допомоги та поліцейські авто.
Один з наших літаків F-16, що належить ескадрильї 9-ї головної авіабази Баликесір, розбився під час виконання місії близько 00:50, і один з наших пілотів загинув мученицькою смертю. Я молюся Аллаху про милосердя до нашого мученика та висловлюю співчуття його родині
Нагадаємо
У листопаді 2025 року військово-транспортний літак типу C130, який прямував з Азербайджану до Туреччини, зазнав аварії на грузино-азербайджанському кордоні. У турецькому відомстві опублікувало особисті дані військовослужбовців, які загинули внаслідок авіакатастрофи.
