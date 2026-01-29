Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди которых известные политики

В среду на северо-востоке Колумбии разбился самолет авиакомпании Satena, в результате чего погибли все 15 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту. Трагедия произошла во время короткого перелета из города Кукута в Оканью, а среди жертв оказались влиятельные представители местного политикума. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Двухмоторный турбовинтовой самолет Beechcraft 1900 вылетел перед полуднем по местному времени, однако уже через 12 минут после взлета авиадиспетчеры потеряли с ним связь. По данным авиакомпании, аварийный маячок судна по неизвестным причинам не активировался. На опубликованных в сети фотографиях виден сильно поврежденный фюзеляж самолета в горной местности.

Гибель законодателя и кандидатов в Конгресс

Согласно официальному списку пассажиров, на борту находился местный законодатель Диоген Кинтеро вместе с членами своей команды.

Также среди погибших идентифицировали Карлоса Сальседо – кандидата в Конгресс, который участвовал в предвыборной кампании накануне мартовских выборов. Смерть политиков такого уровня стала серьезным потрясением для региона накануне голосования.

Риски региона и расследование

Место падения самолета расположено в горном районе, где находятся плантации коки и действуют незаконные вооруженные группировки, в частности Армия национального освобождения (ELN) и диссиденты FARC. Пока официальные лица не комментируют возможное влияние этих факторов на катастрофу, подчеркивая необходимость технической экспертизы. В настоящее время продолжается поисковая операция и сбор обломков для установления точных причин трагедии.

