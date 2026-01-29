Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди которых известные политики

$42.960.17
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 14254 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 17093 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 15497 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 15268 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 17642 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 20029 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 14227 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 25705 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24613 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Украина получила ровно половину обещанных комплексов IRIS-T от Германии28 января, 20:46
610 тысяч потребителей в Киеве остаются без света - Шмыгаль28 января, 20:52
рф потеряла сразу два самолета - Су-30 и Су-3428 января, 20:56
Немецкий канцлер Мерц призывает Европу к конкуренции на фоне рекордно слабого доллара28 января, 21:19
Демократы в Сенате США выдвинули ультиматум Трампу для предотвращения локдауна00:39
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины

Эксклюзив

27 января, 15:20
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 92446 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы

Эксклюзив

27 января, 13:14
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 90468 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53
Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди которых известные политики

Киев • УНН

 • 6 просмотра

На северо-востоке Колумбии разбился самолет авиакомпании Satena, погибли все 15 пассажиров и члены экипажа. Среди жертв – местный законодатель Диоген Кинтеро и кандидат в Конгресс Карлос Сальседо.

Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди которых известные политики

В среду на северо-востоке Колумбии разбился самолет авиакомпании Satena, в результате чего погибли все 15 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту. Трагедия произошла во время короткого перелета из города Кукута в Оканью, а среди жертв оказались влиятельные представители местного политикума. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Двухмоторный турбовинтовой самолет Beechcraft 1900 вылетел перед полуднем по местному времени, однако уже через 12 минут после взлета авиадиспетчеры потеряли с ним связь. По данным авиакомпании, аварийный маячок судна по неизвестным причинам не активировался. На опубликованных в сети фотографиях виден сильно поврежденный фюзеляж самолета в горной местности.

Гибель законодателя и кандидатов в Конгресс

Согласно официальному списку пассажиров, на борту находился местный законодатель Диоген Кинтеро вместе с членами своей команды.

В Индонезии нашли обломки самолета ATR 42–500: судьба 11 человек остается неизвестной18.01.26, 06:55 • 5915 просмотров

Также среди погибших идентифицировали Карлоса Сальседо – кандидата в Конгресс, который участвовал в предвыборной кампании накануне мартовских выборов. Смерть политиков такого уровня стала серьезным потрясением для региона накануне голосования.

Риски региона и расследование

Место падения самолета расположено в горном районе, где находятся плантации коки и действуют незаконные вооруженные группировки, в частности Армия национального освобождения (ELN) и диссиденты FARC. Пока официальные лица не комментируют возможное влияние этих факторов на катастрофу, подчеркивая необходимость технической экспертизы. В настоящее время продолжается поисковая операция и сбор обломков для установления точных причин трагедии.

В Индонезии завершили поиск жертв авиакатастрофы: найдены тела всех десяти погибших23.01.26, 07:55 • 4536 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Колумбия
Reuters