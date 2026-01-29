Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики

У середу на північному сході Колумбії зазнав аварії літак авіакомпанії Satena, унаслідок чого загинули всі 15 пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту. Трагедія сталася під час короткого перельоту з міста Кукута до Окани, а серед жертв опинилися впливові представники місцевого політикуму. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Двомоторний турбогвинтовий літак Beechcraft 1900 вилетів перед полуднем за місцевим часом, проте вже за 12 хвилин після зльоту авіадиспетчери втратили з ним зв’язок. За даними авіакомпанії, аварійний маячок судна з невідомих причин не активувався. На оприлюднених у мережі фотографіях видно сильно пошкоджений фюзеляж літака в гірській місцевості.

Загибель законодавця та кандидатів до Конгресу

Згідно з офіційним списком пасажирів, на борту перебував місцевий законодавець Діоген Кінтеро разом із членами своєї команди.

Також серед загиблих ідентифікували Карлоса Сальседо – кандидата до Конгресу, який брав участь у передвиборчій кампанії напередодні березневих виборів. Смерть політиків такого рівня стала серйозним потрясінням для регіону напередодні голосування.

Ризики регіону та розслідування

Місце падіння літака розташоване в гірському районі, де знаходяться плантації коки та діють незаконні збройні угруповання, зокрема Армія національного визволення (ELN) та дисиденти FARC. Поки що офіційні особи не коментують можливий вплив цих факторів на катастрофу, наголошуючи на необхідності технічної експертизи. Наразі триває пошукова операція та збір уламків для встановлення точних причин трагедії.

