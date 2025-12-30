Сили безпілотних систем завдали масованого удару по об’єктах підготовки дронів рф у Донецьку

$42.220.15
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 15881 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 17995 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
29 грудня, 18:57 • 25809 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 27876 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 21714 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 23165 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
29 грудня, 15:25 • 22745 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 20790 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
29 грудня, 12:21 • 23878 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Лавров наполягає, щоб у виборах президента України брали участь українці з рф29 грудня, 23:30 • 12785 перегляди
Латвія повністю огородилася від росії парканом довжиною 280 кілометрів30 грудня, 01:32 • 5672 перегляди
Зеленський: Я не довіряю путіну, він не хоче успіху України30 грудня, 01:50 • 19156 перегляди
Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗPhoto30 грудня, 02:26 • 12437 перегляди
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну04:04 • 4606 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 38602 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 39441 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 160769 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 200979 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 111343 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Лавров Сергій Вікторович
Сергій Лисак
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Ізраїль
Сектор Газа
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 20799 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 33816 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 42597 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 53108 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 160769 перегляди
Fox News
Fox News
Опалення
Золото
Золото

Сили безпілотних систем завдали масованого удару по об’єктах підготовки дронів рф у Донецьку

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Бійці СБС ЗСУ здійснили масовану атаку по місцях складування, спорядження та підготовки запусків “Шахед”, “Гербера” та “Герань “на території Донецького аеропорту.

Сили безпілотних систем завдали масованого удару по об’єктах підготовки дронів рф у Донецьку

Підрозділи Сил безпілотних систем у ніч на 30 грудня завдали масованого ураження по об’єктах складування, спорядження та підготовки запусків "Шахед", "Гербера" та "Герань "на території Донецького аеропорту, який перебуває під тимчасовою окупацією. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді, показавши відео, передає УНН.

Розробка операції здійснена силами управління розвідки 414 обр "Птахи Мадяра" СБС спільно з новоствореним центром глибинного ураження Угруповання Сил безпілотних Систем

 - йдеться у дописі.

Під ураження потрапили логістичний хаб "Герань/Шахед", пункт передпольотної підготовки та обслуговування Герань", "Шахед" і "Гербера", центральний склад бойових частин для цих безпілотників, а також накопичувальний склад БпАК "Гербера".

Крім того, повідомляється про ураження пункту зосередження особового складу та технічного персоналу противника, який здійснював підготовку та передпускове обслуговування дронів.

СБС набирає обертів

- пише “Мадяр”.

Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження спецпризначенців гру рф на тимчасово окупованій території Донеччини. Понад 120 військових 14 бригади спецпризначення гру рф ліквідовано або поранено.

Алла Кіосак

