Сили безпілотних систем завдали масованого удару по об’єктах підготовки дронів рф у Донецьку

Підрозділи Сил безпілотних систем у ніч на 30 грудня завдали масованого ураження по об’єктах складування, спорядження та підготовки запусків "Шахед", "Гербера" та "Герань "на території Донецького аеропорту, який перебуває під тимчасовою окупацією. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді, показавши відео, передає УНН.

Деталі

Розробка операції здійснена силами управління розвідки 414 обр "Птахи Мадяра" СБС спільно з новоствореним центром глибинного ураження Угруповання Сил безпілотних Систем - йдеться у дописі.

Під ураження потрапили логістичний хаб "Герань/Шахед", пункт передпольотної підготовки та обслуговування Герань", "Шахед" і "Гербера", центральний склад бойових частин для цих безпілотників, а також накопичувальний склад БпАК "Гербера".

Крім того, повідомляється про ураження пункту зосередження особового складу та технічного персоналу противника, який здійснював підготовку та передпускове обслуговування дронів.

СБС набирає обертів - пише “Мадяр”.

Нагадаємо

Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження спецпризначенців гру рф на тимчасово окупованій території Донеччини. Понад 120 військових 14 бригади спецпризначення гру рф ліквідовано або поранено.