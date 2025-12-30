$42.220.15
04:26 • 10095 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 16441 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 18460 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 26276 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 28282 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 21898 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 23311 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 22819 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 20853 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 23946 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
Силы беспилотных систем нанесли массированный удар по объектам подготовки дронов рф в Донецке

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Бойцы СБС ВСУ совершили массированную атаку по местам складирования, снаряжения и подготовки запусков “Шахед”, “Гербера” и “Герань” на территории Донецкого аэропорта.

Силы беспилотных систем нанесли массированный удар по объектам подготовки дронов рф в Донецке

Подразделения Сил беспилотных систем в ночь на 30 декабря нанесли массированное поражение по объектам складирования, снаряжения и подготовки запусков "Шахед", "Гербера" и "Герань" на территории Донецкого аэропорта, который находится под временной оккупацией. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди, показав видео, передает УНН.

Подробности

Разработка операции осуществлена силами управления разведки 414 обр "Птицы Мадьяра" СБС совместно с вновь созданным центром глубинного поражения Группировки Сил беспилотных Систем

 - говорится в сообщении.

Под поражение попали логистический хаб "Герань/Шахед", пункт предполетной подготовки и обслуживания "Герань", "Шахед" и "Гербера", центральный склад боевых частей для этих беспилотников, а также накопительный склад БпАК "Гербера".

Кроме того, сообщается о поражении пункта сосредоточения личного состава и технического персонала противника, который осуществлял подготовку и предпусковое обслуживание дронов.

СБС набирает обороты

- пишет "Мадьяр".

Напомним

Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение спецназовцев гру рф на временно оккупированной территории Донетчины. Более 120 военных 14 бригады спецназа гру рф ликвидированы или ранены.

Алла Киосак

