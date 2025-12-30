Силы беспилотных систем нанесли массированный удар по объектам подготовки дронов рф в Донецке
Киев • УНН
Бойцы СБС ВСУ совершили массированную атаку по местам складирования, снаряжения и подготовки запусков “Шахед”, “Гербера” и “Герань” на территории Донецкого аэропорта.
Подразделения Сил беспилотных систем в ночь на 30 декабря нанесли массированное поражение по объектам складирования, снаряжения и подготовки запусков "Шахед", "Гербера" и "Герань" на территории Донецкого аэропорта, который находится под временной оккупацией. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди, показав видео, передает УНН.
Подробности
Разработка операции осуществлена силами управления разведки 414 обр "Птицы Мадьяра" СБС совместно с вновь созданным центром глубинного поражения Группировки Сил беспилотных Систем
Под поражение попали логистический хаб "Герань/Шахед", пункт предполетной подготовки и обслуживания "Герань", "Шахед" и "Гербера", центральный склад боевых частей для этих беспилотников, а также накопительный склад БпАК "Гербера".
Кроме того, сообщается о поражении пункта сосредоточения личного состава и технического персонала противника, который осуществлял подготовку и предпусковое обслуживание дронов.
СБС набирает обороты
Напомним
Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение спецназовцев гру рф на временно оккупированной территории Донетчины. Более 120 военных 14 бригады спецназа гру рф ликвидированы или ранены.