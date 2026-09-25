Лига наций — Мальдера определился со стартовым составом на матч против Венгрии
Киев • УНН
Украина определила стартовый состав на выездной матч Лиги наций против Венгрии. Поединок начнётся 25 сентября в 21:45 в Будапеште.
Менее часа остается до поединка между Украиной и Венгрией в рамках первого тура Лиги наций сезона 2026/2027. Тренерский штаб Андреа Мальдеры определился со стартовым составом сборной, передает УНН.
Детали
Место в воротах занял Дмитрий Ризнык. В защите: Виталий Миколенко, Николай Матвиенко (капитан), Илья Забарный, Илья Крупский.
В полузащите: Владимир Бражко, Олег Очеретько и Георгий Судаков. На флангах атаки: Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Центрфорвард — Данило Сикан.
В запасе: Валерий Бондарь, Александр Драмбаев, Александр Зубков, Игорь Краснопир, Александр Назаренко, Егор Назарина, Матвей Пономаренко, Эдуард Сарапий, Анатолий Трубин, Максим Хлань, Андрей Ярмоленко и Георгий Ермаков.
Как сообщал УНН, первый поединок для нашей сборной в Лиге наций (Лига B) пройдет против сборной Венгрии уже в эту пятницу, 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Поединок для нашей сборной пройдет в гостях — в столице Венгрии, Будапеште, на «Пушкаш Арене».
Украина сыграет в желтой форме. Венгрия же будет в красном комплекте формы.
Мальдера определился с заявкой на матч против Венгрии, а также с комплектами формы25.09.26, 13:39 • 2172 просмотра