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Мальдера определился с заявкой на матч против Венгрии, а также с комплектами формы

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Андреа Мальдера определил заявку Украины на стартовый матч Лиги наций против Венгрии. Украинцы сыграют в жёлтой форме в Будапеште.

Мальдера определился с заявкой на матч против Венгрии, а также с комплектами формы

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определился с заявкой на матч первого тура Лиги наций сезона-2026/2027 против Венгрии. Также команды уже определились с комплектами формы на поединок, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Заявка на матч Лиги наций против Венгрии выглядит следующим образом:

Вратари: №1 Георгий Ермаков, №12 Анатолий Трубин, №23 Дмитрий Ризник.

Защитники: №2 Илья Крупский, №3 Эдуард Сарапий, №4 Валерий Бондарь, №5 Александр Драмбаев, №13 Илья Забарный, №16 Виталий Миколенко, №22 Николай Матвиенко.

Полузащитники: №6 Владимир Бражко, №7 Андрей Ярмоленко, №8 Георгий Судаков, №9 Максим Хлань, №15 Виктор Цыганков, №17 Александр Назаренко, №18 Олег Очеретько, №19 Егор Назарина; №20 Александр Зубков.

Нападающие: №10 Игорь Краснопир, №11 Владислав Ванат, №14 Данило Сикан, №21 Матвей Пономаренко.

Вне заявки остались защитники Богдан Михайличенко и Тарас Михавко, полузащитники Иван Варфоломеев, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок и Владислав Велетень, а также форвард Роман Яремчук.

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Отметим, накануне Мальдера сообщал, что форвард "Динамо" Матвей Пономаренко немного приболел, а нападающего "Олимпиакоса" Романа Яремчука беспокоит колено.

Также команды уже определились с комплектами формы на матч. Украина сыграет в желтых цветах. Венгрия же будет в красном комплекте формы.

Напомним

Первый поединок нашей сборной в Лиге наций (Лига B) пройдет против сборной Венгрии уже в эту пятницу, 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Поединок для нашей сборной пройдет в гостях — в столице Венгрии, Будапеште, на «Пушкаш Арене».

Павел Башинский

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