Мальдера визначився із заявкою на матч проти Угорщини, а також з комплектами форм

Україна вдарила по НПЗ у Пермі та Новошахтинську, «Завод Іскра» і російських радіолокаційних станціях - Зеленський

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Доля 56 українців через місяць після повені в Непалі досі невідома - що кажуть у МЗС

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