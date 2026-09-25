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Мальдера визначився із заявкою на матч проти Угорщини, а також з комплектами форм

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Андреа Мальдера визначив заявку України на стартовий матч Ліги націй проти Угорщини. Українці зіграють у жовтій формі в Будапешті.

Мальдера визначився із заявкою на матч проти Угорщини, а також з комплектами форм

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера визначився із заявкою на матч першого туру Ліги націй сезону-2026/2027 проти Угорщини. Також команди вже визначилися із комплектами форми на поєдинок, передає УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

Заявка на матч Ліги націй проти Угорщини виглядає наступним чином:

Воротарі: №1 Георгій Єрмаков, №12 Анатолій Трубін, №23 Дмитро Різник.

Захисники: №2 Ілля Крупський, №3 Едуард Сарапій, №4 Валерій Бондар, №5 Олександр Драмбаєв, №13 Ілля Забарний, №16 Віталій Миколенко, №22 Микола Матвієнко.

Півзахисники: №6 Володимир Бражко, №7 Андрій Ярмоленко, №8 Георгій Судаков, №9 Максим Хлань, №15 Віктор Циганков, №17 Олександр Назаренко, №18 Олег Очеретько, №19 Єгор Назарина; №20 Олександр Зубков.

Нападники: №10 Ігор Краснопір, №11 Владислав Ванат, №14 Данило Сікан, №21 Матвій Пономаренко.

Поза заявкою залишилися захисники Богдан Михайліченко та Тарас Михавко, півзахисники Іван Варфоломєєв, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок та Владислав Велетень, а також форвард Роман Яремчук.

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Зазначимо, напередодні Мальдера повідомляв, що форвард "Динамо" Матвій Пономаренко трохи прихворів, а нападника "Олімпіакоса" Романа Яремчука турбує коліно.

Також команди вже визначилися із комплектами форми на матч. Україна зіграє у жовтих кольорах. Угорщина ж буде у червоному комплекті форми.

Нагадаємо

Перший поєдинок для нашої збірної у Лізі націй (Ліга В) пройде проти збірної Угорщини вже цієї п’ятниці, 25 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Поєдинок для нашої збірної пройде у гостях - у столиці Угорщини, Будапешті на Пушкаш Арені.

Павло Башинський

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Україна