росія депортує угорських дипломатів: Будапешт не став мовчати на дії москви
Київ • УНН
росія оголосила про депортацію групи угорських дипломатів із москви, санкт-петербурга та казані. Будапешт заявив, що збереже присутність.
російське міністерство закордонних справ оголосило про депортацію групи співробітників посольства Угорщини в москві, а також генеральних консульств Угорщини в санкт-петербурзі й казані. Про це повідомила пресслужба МЗС країни-агресора, передає УНН.
Деталі
У повідомленні зазначено, що цього дня в російське МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Угорщини в москві Габора Гергіча, після чого його поінформували про таке рішення.
Угорський дипломат поінформований про те, що в якості відповідного заходу група співробітників Посольства Угорщини в москві, Генеральних консульств Угорщини в санкт-петербурзі та казані має покинути територію російської федерації впродовж двох тижнів
У міністерстві закордонних справ Угорщини заявили, що Будапешт не зацікавлений в ескалації дипломатичної напруженості.
Наші дипломатичні представництва в росії продовжують повноцінно функціонувати, і Угорщина збереже свою дипломатичну присутність
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт виступає проти прискореного процесу вступу будь-якої країни-кандидата до Європейського Союзу. Відповідно, йдеться і про Україну також.
Водночас влада Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Петером Мадяром засудила агресію росії й підтримала суверенітет України.