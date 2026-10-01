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росія депортує угорських дипломатів: Будапешт не став мовчати на дії москви

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

росія оголосила про депортацію групи угорських дипломатів із москви, санкт-петербурга та казані. Будапешт заявив, що збереже присутність.

росія депортує угорських дипломатів: Будапешт не став мовчати на дії москви

російське міністерство закордонних справ оголосило про депортацію групи співробітників посольства Угорщини в москві, а також генеральних консульств Угорщини в санкт-петербурзі й казані. Про це повідомила пресслужба МЗС країни-агресора, передає УНН.

Деталі

У повідомленні зазначено, що цього дня в російське МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Угорщини в москві Габора Гергіча, після чого його поінформували про таке рішення.

Угорський дипломат поінформований про те, що в якості відповідного заходу група співробітників Посольства Угорщини в москві, Генеральних консульств Угорщини в санкт-петербурзі та казані має покинути територію російської федерації впродовж двох тижнів

- йдеться в повідомленні.

У міністерстві закордонних справ Угорщини заявили, що Будапешт не зацікавлений в ескалації дипломатичної напруженості.

Наші дипломатичні представництва в росії продовжують повноцінно функціонувати, і Угорщина збереже свою дипломатичну присутність

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт виступає проти прискореного процесу вступу будь-якої країни-кандидата до Європейського Союзу. Відповідно, йдеться і про Україну також.

Водночас влада Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Петером Мадяром засудила агресію росії й підтримала суверенітет України.

Євген Устименко

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Європейський Союз
Угорщина
Будапешт
Україна