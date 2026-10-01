росія депортує угорських дипломатів: Будапешт не став мовчати на дії москви

російське міністерство закордонних справ оголосило про депортацію групи співробітників посольства Угорщини в москві, а також генеральних консульств Угорщини в санкт-петербурзі й казані. Про це повідомила пресслужба МЗС країни-агресора, передає УНН.

У повідомленні зазначено, що цього дня в російське МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Угорщини в москві Габора Гергіча, після чого його поінформували про таке рішення.

Угорський дипломат поінформований про те, що в якості відповідного заходу група співробітників Посольства Угорщини в москві, Генеральних консульств Угорщини в санкт-петербурзі та казані має покинути територію російської федерації впродовж двох тижнів