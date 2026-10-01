россия депортирует венгерских дипломатов: Будапешт не стал молчать на действия москвы
Киев • УНН
россия объявила о депортации группы венгерских дипломатов из москвы, санкт-петербурга и казани. Будапешт заявил, что сохранит своё присутствие.
российское министерство иностранных дел объявило о депортации группы сотрудников посольства Венгрии в москве, а также генеральных консульств Венгрии в санкт-петербурге и казани. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны-агрессора, передает УНН.
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В сообщении указано, что в этот день в российский МИД вызвали временного поверенного в делах Венгрии в москве Габора Гергица, после чего его проинформировали о таком решении.
Венгерский дипломат проинформирован о том, что в качестве ответной меры группа сотрудников Посольства Венгрии в москве, Генеральных консульств Венгрии в санкт-петербурге и казани должна покинуть территорию российской федерации в течение двух недель
В министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что Будапешт не заинтересован в эскалации дипломатической напряженности.
Наши дипломатические представительства в россии продолжают полноценно функционировать, и Венгрия сохранит свое дипломатическое присутствие
Напомним
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт выступает против ускоренного процесса вступления любой страны-кандидата в Европейский Союз. Соответственно, речь идет и об Украине.
В то же время власти Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром осудили агрессию россии и поддержали суверенитет Украины.