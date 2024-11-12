В результате сильной турбулентности во время рейса Lufthansa пострадали 11 пассажиров
Киев • УНН
Boeing 747-8 компании Lufthansa попал в сильную турбулентность во время рейса из Буэнос-Айреса во Франкфурт. Инцидент произошел на высоте 10 000 метров, на борту находились 329 пассажиров и 19 членов экипажа.
Вoeing 747-8 на борту которого находились 329 пассажиров и 19 членов экипажа, попал в воздушные ямы.
Пишет УНН со ссылкой на Het Nieuwsblad.
Самолет Boeing 747-8 авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс между международным аэропортом Эзейза (Буэнос-Айрес) и Франкфуртом, испытал сильную турбулентность пролетая над территорией между Южной Америкой и Африкой. Инцидент произошел в понедельник около 18:00, когда самолет находился на высоте 10 000 метров.
В Lufthansa заявили, что, несмотря на турбулентность, безопасности самого самолета ничего не угрожало. «Безопасность полета ни в один момент не была под угрозой», - подчеркнул представитель компании. Авиакомпания выразила соболезнования по поводу доставленных неудобств.
Напомним,
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