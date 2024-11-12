В Армении неожиданный снег загнал в ловушку сотни машин на горной дороге
Киев • УНН
На юге Армении около 250 машин застряли в пробке из-за заблокированных снегом фур. Спасателям удалось освободить 7 фур и восстановить движение в обоих направлениях.
Порядка 250 машин оказались заперты в пробке из-за застрявших на дороге фур на юге Армении. Об этом УНН пишет со ссылкой на Новости-Армения.
Детали
12 ноября около села Лцен в снегу застряли фуры, и движение на шоссе оказалось парализованным в обе стороны.
Спасатели вызволили из снежного плена 7 фур, в результате чего из пробки выбрались около 50 легковых и 200 грузовых машин. Движение восстановлено в обе стороны.
Добавим
Снег сегодня выпал в нескольких южных районах Армении. Спасательная служба и Дорожный департамент предупредили водителей быть особенно внимательными на дорогах. При этом дороги остаются открытыми, от снега их расчищают.
Напомним
В городе Рас-Седр в Египте перевернулся туристический автобус, в результате чего пострадал 41 человек, среди них украинка. Все пострадавшие доставлены в местную больницу.
Историческое событие: снег впервые выпал в пустынном регионе Саудовской Аравии3 нояб. 2024, 15:13 • 25454 просмотра