Историческое событие: снег впервые выпал в пустынном регионе Саудовской Аравии
Киев • УНН
В регионе Аль-Джауф в Саудовской Аравии впервые в истории выпал снег после сильных дождей и града. Департамент погоды предупреждает о вероятности грозы в ближайшие дни.
Часть региона Аль-Джауф в Саудовской Аравии покрыл снег, впервые за всю историю. Об этом сообщают местные СМИ, пишет УНН.
Сильный снег выпал на территории региона Аль-Джауф на севере Саудовской Аравии, впервые за всю историю. На видео видно, как пустыню покрыло снегом.
Сообщается, что с прошлой среды на часть региона в королевстве обрушились сильные дожди, сопровождаемые крупным градом. Лишь вчера снег покрыл горные районы, создав захватывающую зимнюю картину.
Департамент погоды Саудовской Аравии предостерегает, что в ближайшие дни в большинстве районов Аль-Джауф ожидается вероятность грозы.
Напомним
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