Историческое событие: снег впервые выпал в пустынном регионе Саудовской Аравии

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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
13:52 • 24151 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 117263 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 132988 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 134599 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 153590 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 161739 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 148946 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Историческое событие: снег впервые выпал в пустынном регионе Саудовской Аравии

Историческое событие: снег впервые выпал в пустынном регионе Саудовской Аравии

Киев  •  УНН

15:13 • 1354 просмотра

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В регионе Аль-Джауф в Саудовской Аравии впервые в истории выпал снег после сильных дождей и града. Департамент погоды предупреждает о вероятности грозы в ближайшие дни.

Часть региона Аль-Джауф в Саудовской Аравии покрыл снег, впервые за всю историю. Об этом сообщают местные СМИ, пишет УНН.

Сильный снег выпал на территории региона Аль-Джауф на севере Саудовской Аравии, впервые за всю историю. На видео видно, как пустыню покрыло снегом. 

Сообщается, что с прошлой среды на часть региона в королевстве обрушились сильные дожди, сопровождаемые крупным градом. Лишь вчера снег покрыл горные районы, создав захватывающую зимнюю картину.

Департамент погоды Саудовской Аравии предостерегает, что в ближайшие дни в большинстве районов Аль-Джауф ожидается вероятность грозы.

Напомним 

Сегодня, в Харькове заметили первый снег, хотя по прогнозам он должен был выпасть в понедельник.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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