МИД сообщил подробности ДТП с автобусом в Египте: пострадала украинка
Киев • УНН
В городе Рас-Седр в Египте перевернулся туристический автобус, в результате чего пострадал 41 человек, среди них украинка. Все пострадавшие доставлены в местную больницу.
Министерство иностранных дел прокомментировало ДТП в Египте, где среди пострадавших была украинка. Информацию про ее состояние уточняют консулы, передает УНН.
"9 ноября вблизи города Рас-Седр в Египте туристический автобус попал в ДТП. 41 человек получил травмы, среди которых и гражданка Украины 1984 года рождения. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу Рас-Седра. Консулы уточняют информацию о состоянии пострадавшей украинки. По имеющимся данным, погибших в результате ДТП нет", - прокомментировали в МИД.
Они сообщили, что обстоятельства инцидента выясняются, а дело находится под контролем посольства Украины в Арабской Республике Египет.
Напомним
В городе Рас-Сидр на востоке Египта перевернулся автобус с туристами, в результате чего пострадали люди.