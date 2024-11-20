Звезды One Direction и близкие попрощались с Лиамом Пейном на похоронах вблизи Лондона
Киев • УНН
Состоялась частная церемония прощания с 31-летним певцом Лиамом Пейном в Амершаме. На похоронах присутствовали все участники One Direction, семья и близкие друзья звезды.
Семья, друзья и бывшие коллеги по группе почтили память Лиама Пейна на похоронах звезды One Direction, чуть больше месяца после его смерти в возрасте 31 года, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Частная служба состоялась в среду в Амершаме в Бакингемшире, к северо-западу от Лондона.
Бывшие коллеги Пейна по группе Гарри Стайлс, Луи Томлинсон, Найл Хоран и Зейн Малик были среди тех, кто пришел, вместе с девушкой Пейна Кейт Кэссиди и его бывшей партнершей Шерил, от которой у него есть сын.
Гроб Пейна прибыл в церковь на белом катафалке, запряженном лошадьми, на котором были возложены цветы, составленные из слов "сын" и "папа".
После службы четверо носильщиков вынесли гроб из церкви Святой Марии, за ними следовали его родители и Шерил.
На службе также были ее коллеги по группе Girls Aloud Кимберли Уолш и Никола Робертс, а также бывший руководитель лейбла One Direction Саймон Коуэлл.
Ведущие Джеймс Корден, Марвин и Рошель Хьюмс, Скотт Миллс и Адриан Чайлз также были среди тех, кто был на службе.
Другие цветы на похоронах включали одну композицию в форме набора из 10 кеглей для боулинга и шара, что было ссылкой на одно из любимых развлечений Пейна.
Небольшая толпа собралась возле церкви, но фанаты в основном держались подальше, а члены группы One Direction на Reddit напомнили другим, что "поминки - для фанатов, похороны - для семьи".
Дополнение
Пейн умер 16 октября, упав с третьего этажа гостиничного номера в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Вскрытие подтвердило, что у 31-летнего мужчины было внутреннее и внешнее кровотечения и что он получил множественные травматические повреждения.