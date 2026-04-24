США якобы рассматривают наказание союзников по НАТО - реально ли приостановить членство Испании и какие механизмы существуют

Публикация Reuters о внутреннем письме Пентагона, где якобы обсуждаются варианты давления на союзников по НАТО из-за отказа поддержать операцию США против Ирана, вызвала резонанс. Среди упомянутых сценариев – возможная приостановка участия Испании в Альянсе и пересмотр американской позиции по Фолклендским островам. УНН разбирался, насколько это реально с юридической и политической точки зрения.

Можно ли приостановить членство страны в НАТО

Короткий ответ – в действующем Североатлантическом договоре такого механизма нет. НАТО создано на основе Вашингтонского договора 1949 года. Документ предусматривает вступление новых государств, консультации, коллективную оборону и возможность добровольного выхода страны из Альянса. Но положений о временном отстранении, замораживании членства или исключении государства не существует.

То есть формально США самостоятельно не могут «приостановить членство» Испании или любой другой страны.

Что же тогда могут сделать США на практике

Хотя юридического механизма нет, у Вашингтона есть значительное политическое и военное влияние внутри НАТО. Теоретически могут применяться непрямые инструменты давления.

Во-первых, дипломатическое давление. США могут публично критиковать союзника, требовать изменения позиции или блокировать его инициативы.

Во-вторых, кадровое влияние. Американская сторона может не поддерживать кандидатов определенного государства на престижные должности в структурах НАТО.

В-третьих, сокращение двустороннего военного сотрудничества. Например, пересмотр совместных учений, доступа к технологиям, военной координации или размещения контингентов.

В-четвертых, политическая изоляция внутри Альянса. Страну могут меньше привлекать к неформальному принятию решений.

То есть «приостановка» может существовать лишь как политический термин, но не как официальный юридический статус.

Почему именно Испания

По информации Reuters, недовольство связано с тем, что Мадрид якобы не предоставил воздушное пространство или базы для американской операции против Ирана.

Испания является полноправным членом НАТО с 1982 года, однако, как и любая другая страна Альянса, не обязана автоматически поддерживать все внешние военные кампании США. НАТО – это союз коллективной обороны, а не механизм автоматического участия в каждой американской операции.

Именно поэтому отказ союзника поддержать конкретную миссию политически неприятен для Вашингтона, но не означает нарушения членских обязательств.

Что с Фолклендскими островами

Фолклендские острова – британская заморская территория, на которую претендует Аргентина. США традиционно поддерживали стратегические отношения с Лондоном, хотя позиция Вашингтона исторически менялась в зависимости от администрации.

Теоретически США могут: изменить риторику, занять нейтральную позицию, призвать к переговорам между Лондоном и Буэнос-Айресом, уменьшить дипломатическую поддержку Британии.

Но США не могут самостоятельно «забрать» острова у Великобритании или юридически определить суверенитет.

Реально ли наказать союзников по НАТО

Да – политически. Нет – юридически в формате приостановки членства.

НАТО работает на основе консенсуса. Если США начнут наказывать союзников за несогласие по отдельным операциям, это может ударить по доверию внутри Альянса. Именно поэтому даже жесткие споры между членами НАТО обычно заканчиваются политическими компромиссами, а не формальными санкциями.

Что это значит для Альянса

Если такая дискуссия действительно ведется, это сигнал о напряжении между США и частью европейских союзников. Но на сегодняшний день механизма исключения или замораживания Испании в НАТО не существует.

Наиболее вероятный сценарий – не юридическое наказание, а давление через дипломатию, влияние на должности, двусторонние военные отношения и публичные сигналы.

Заявления о «приостановке членства Испании в НАТО» звучат громко, но с правовой точки зрения почти нереалистичны без изменения самого учредительного договора Альянса. Реальные рычаги США – политические, а не юридические. Именно их Вашингтон в теории и может использовать.

