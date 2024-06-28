Количество дней, когда температура достигает 35 градусов по Цельсию в 20 крупнейших столицах мира - от Дели до Джакарты и Буэнос-Айреса - выросло на 52% за последние три десятилетия, согласно анализу аналитического центра, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Более 300 миллионов человек живут в 20 самых густонаселенных столицах мира, где они особенно уязвимы к повышению температуры, вызванной изменением климата, поскольку асфальт и здания поглощают и сохраняют тепло.

Столицы, включая Дели, Дакку и Манилу, уже в этом году пострадали от опасных волн жары, что привело к волне смертей, связанных с жарой, и закрытию школ.

По данным метеостанции, только в Дели была зарегистрирована самая продолжительная и самая сильная волна жары за 74 года: с 14 мая по 21 июня в период с 14 мая по 21 июня было зарегистрировано 39 дней подряд с максимальной температурой 40 градусов или выше.

Обнародованный анализ, проведенный лондонским Международным институтом окружающей среды и развития (IIED), дает оценку растущей угрозы экстремальной жары в некоторых крупнейших городских центрах мира.

Используя данные о температуре поверхности с метеостанций аэропортов, исследователи обнаружили, что с 2014 по 2023 совокупно было около 6500 дней или случаев, когда в одном из 20 городов температура достигала 35°C или выше. За десятилетие с 1994 по 2003 год их было лишь 4755.

"Мы знаем, что жаркая погода неравномерно ощущается в городах, - сказал Такер Ландесман, исследователь IIED. - Очаги экстремальной жары более вероятны в определенных типах кварталов и коммерческих районах. Это связано с неравенством и тем, как мы проектируем здания и общественную инфраструктуру".

В индонезийской Джакарте наблюдался самый большой абсолютный рост количества дней с температурой выше 35°C: с 28 дней в период с 1994 по 2003 год до 167 в последнее десятилетие.

В Сеуле, Южная Корея этот показатель увеличился с девяти дней до 58, а в Буэнос-Айресе - с семи дней до 35.

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