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Кількість днів зі спекою понад 35 градусів різко зросла у найбільших столицях світу

Київ • УНН

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За останні три десятиліття кількість днів, коли температура в 20 найбільших столицях світу сягає 35°C або вище, збільшилася на 52%, що наражає понад 300 мільйонів людей на небезпеку екстремальної спеки.

Кількість днів зі спекою понад 35 градусів різко зросла у найбільших столицях світу

Кількість днів, коли температура досягає 35 градусів за Цельсієм у 20 найбільших столицях світу - від Делі до Джакарти та Буенос-Айреса - зросла на 52% за останні три десятиліття, згідно з аналізом аналітичного центру, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Понад 300 мільйонів людей живуть у 20 найбільш густонаселених столицях світу, де вони особливо вразливі до підвищення температури, спричиненої зміною клімату, оскільки асфальт та будівлі поглинають та зберігають тепло.

Столиці, включаючи Делі, Дакку та Манілу, вже цього року постраждали від небезпечних хвиль спеки, що призвело до хвилі смертей, пов'язаних із спекою, та закриття шкіл.

За даними метеостанції, тільки в Делі було зареєстровано найтривалішу і найсильнішу хвилю спеки за 74 роки: з 14 травня по 21 червня в період з 14 травня по 21 червня було зареєстровано 39 днів поспіль з максимальною температурою 40 градусів або вище.

Оприлюднений аналіз, проведений лондонським Міжнародним інститутом довкілля та розвитку (IIED), дає оцінку загрози екстремальної спеки, що зростає, у деяких найбільших міських центрах світу.

Використовуючи дані про температуру поверхні з метеостанцій аеропортів, дослідники виявили, що з 2014 по 2023 сукупно було близько 6500 днів або випадків, коли в одному з 20 міст температура досягала 35°C або вище. За десятиліття з 1994 по 2003 рік їх було лише 4755.

"Ми знаємо, що спекотна погода нерівномірно відчувається в містах, - сказав Такер Ландесман, дослідник IIED. - Осередки екстремальної спеки більш імовірні у певних типах кварталів та комерційних районах. Це пов'язано з нерівністю та тим, як ми проектуємо будівлі та громадську інфраструктуру".

В індонезійській Джакарті спостерігалося найбільше абсолютне зростання кількості днів із температурою вище 35°C: з 28 днів у період з 1994 по 2003 рік до 167 в останнє десятиліття.

У Сеулі, Південна Корея цей показник збільшився з дев'яти днів до 58, а в Буенос-Айресі - з семи днів до 35.

Смертельна спека під час паломництва в Саудівській Аравії посилилася через зміну клімату28.06.24, 02:39 • 18865 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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