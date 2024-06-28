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Смертельна спека під час паломництва в Саудівській Аравії посилилася через зміну клімату

Київ • УНН

 • 18865 перегляди

Понад 1300 паломників загинули в Саудівській Аравії через екстремальну спеку, спричинену кліматичними змінами, коли температура в Мецці сягнула понад 51,8°C.

Смертельна спека під час паломництва в Саудівській Аравії посилилася через зміну клімату

Спека в Саудівській Аравії, яка спричинила смерть 1300 людей під час паломництва цього місяця, погіршилася через зміни клімату. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю група європейських вчених заявила, що спека в Саудівській Аравії, яка призвела до загибелі 1300 людей під час паломництва цього місяця, погіршилася через зміни клімату.

Температура в маршруті з 16 по 18 червня досягала 47 градусів Цельсія, а в Мекці перевищувала 51,8 °C.

Вчені стверджують, що без впливу кліматичних змін, спека була б на 2,5 °C нижчою, вказуючи на зростання інтенсивності спеки внаслідок змін клімату, не поясненого природніми варіаціями.

У Пекіні спека сягнула максимуму23.06.23, 10:29 • 1245768 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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