Смертельна спека під час паломництва в Саудівській Аравії посилилася через зміну клімату
Київ • УНН
Понад 1300 паломників загинули в Саудівській Аравії через екстремальну спеку, спричинену кліматичними змінами, коли температура в Мецці сягнула понад 51,8°C.
Спека в Саудівській Аравії, яка спричинила смерть 1300 людей під час паломництва цього місяця, погіршилася через зміни клімату. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У п'ятницю група європейських вчених заявила, що спека в Саудівській Аравії, яка призвела до загибелі 1300 людей під час паломництва цього місяця, погіршилася через зміни клімату.
Температура в маршруті з 16 по 18 червня досягала 47 градусів Цельсія, а в Мекці перевищувала 51,8 °C.
Вчені стверджують, що без впливу кліматичних змін, спека була б на 2,5 °C нижчою, вказуючи на зростання інтенсивності спеки внаслідок змін клімату, не поясненого природніми варіаціями.
У Пекіні спека сягнула максимуму23.06.23, 10:29 • 1245768 переглядiв