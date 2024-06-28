Жара в Саудовской Аравии, которая привела к смерти 1300 человек во время паломничества в этом месяце, ухудшилась из-за изменений климата. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В пятницу группа европейских ученых заявила, что жара в Саудовской Аравии, которая привела к гибели 1300 человек во время паломничества в этом месяце, ухудшилась из-за изменений климата.

Температура в маршруте с 16 по 18 июня достигала 47 градусов Цельсия, а в Мекке превышала 51,8 °C.

Ученые утверждают, что без влияния климатических изменений, жара была бы на 2,5 °C ниже, указывая на рост интенсивности жары вследствие изменений климата, не объясненного естественными вариациями.

В Пекине жара достигла максимума