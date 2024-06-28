Киев • УНН
Более 1300 паломников погибли в Саудовской Аравии из-за экстремальной жары, вызванной климатическими изменениями, когда температура в Мекке достигла более 51,8°C.
Жара в Саудовской Аравии, которая привела к смерти 1300 человек во время паломничества в этом месяце, ухудшилась из-за изменений климата. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В пятницу группа европейских ученых заявила, что жара в Саудовской Аравии, которая привела к гибели 1300 человек во время паломничества в этом месяце, ухудшилась из-за изменений климата.
Температура в маршруте с 16 по 18 июня достигала 47 градусов Цельсия, а в Мекке превышала 51,8 °C.
Ученые утверждают, что без влияния климатических изменений, жара была бы на 2,5 °C ниже, указывая на рост интенсивности жары вследствие изменений климата, не объясненного естественными вариациями.
В Пекине жара достигла максимума23 июня 2023, 07:29 • 1245683 просмотра