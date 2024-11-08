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Обвинения по делу о смерти звезды One Direction выдвинули трем подозреваемым

Обвинения по делу о смерти звезды One Direction выдвинули трем подозреваемым

Киев  •  УНН

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В Аргентине предъявили обвинения трем лицам по делу о смерти Лиама Пейна, который погиб после падения с балкона отеля. В крови певца обнаружили алкоголь, кокаин и антидепрессанты.

В Аргентине предъявили обвинения трем лицам по делу о смерти Лиама Пейна. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Прокуратура Аргентины объявила о предъявлении обвинений трем лицам по делу о смерти бывшего участника One Direction Лиама Пейна. 31-летний Пейн погиб в октябре после падения с балкона отеля в Буэнос-Айресе.

Вскрытие показало, что причиной смерти стали травмы, полученные в результате падения, а в организме Пейна были обнаружены следы алкоголя, кокаина и рецептурных антидепрессантов. По результатам расследования, было обнаружено, что Пейн, вероятно, упал частично или полностью без сознания, что исключает версию самоубийства.

Среди обвиняемых есть человек из близкого окружения Пейна, которого обвиняют в поставке наркотиков и их распространении. Кроме того, обвинения получили сотрудник отеля и еще один человек, которых подозревают в поставке наркотических средств Лиаму Пейну. Расследование продолжается.

Экс-участник One Direction погиб, упав с третьего этажа отеля в Аргентине17 октября 2024, 06:00 • 14140 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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