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Организаторы подтвердили, что двукратный чемпион Australian Open Янник Синнер пропустит турнир серии "Большого шлема" в Мельбурн-парке в январе из-за операции, связанной с хронической травмой колена, передает УНН.

Детали

Во вторник Синнер сообщил, что перенес небольшую операцию. По информации итальянского спортивного издания Corriere dello Sport, на восстановление может уйти до четырех месяцев, что еще больше продлит его длительное отсутствие в теннисном туре.

25-летний спортсмен не выходил на корт после того, как в июле завоевал свой пятый титул на турнирах "Большого шлема" — на Уимблдоне. Изначально ожидалось, что итальянец вернется к соревнованиям как раз к началу следующего Australian Open, который стартует 17 января.

Янник Синнер победил Новака Джоковича и вышел в финал Уимблдона

"Мы постоянно поддерживаем связь с командой Янника, и они подтвердили, что из-за недавней операции он не сможет принять участие в январском Australian Open", — заявил исполнительный директор Tennis Australia Эндрю Абдо.

"Янник любит выступать здесь, в Мельбурне, и с нетерпением ждет возвращения на Australian Open 2028 года. Желаем ему успешного восстановления и надеемся вскоре снова увидеть его на корте".

Добавим

Синнер, который недавно прекратил сотрудничество с тренером Дарреном Кэхиллом после более чем четырех лет совместной работы, побеждал на Australian Open в 2024 и 2025 годах, а в этом году уступил Новаку Джоковичу в полуфинале.

Он начал сезон в отличной форме, выиграв все пять турниров серии "Мастерс", в которых принимал участие, и одержав 44 победы при 3 поражениях, прежде чем досрочно завершить сезон.

Ранее в этом месяце Александр Зверев сместил Синнера с позиции первой ракетки мира, выиграв свои первые два титула на турнирах "Большого шлема" — "Ролан Гаррос" и US Open.

Третья ракетка мира Карлос Алькарас, пропустивший несколько месяцев из-за травмы запястья, приедет в Мельбурн в статусе действующего чемпиона. Испанец, на счету которого семь побед на турнирах "Большого шлема", в последние годы ведет захватывающее соперничество с Синнером; в среду он отметил, что теннису не хватает итальянского игрока.