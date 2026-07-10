Янник Синнер победил Новака Джоковича и вышел в финал Уимблдона
Киев • УНН
Янник Синнер обыграл Новака Джоковича в трех сетах со счетом 6:4. В финале 12 июля Синнер сыграет с немцем Александром Зверевым.
Первая ракетка мира и действующий чемпион Уимблдона итальянец Янник Синнер победил 39-летнего серба Новака Джоковича и вышел в финал нынешних соревнований, где встретится с немцем Александром Зверевым, передает УНН.
Детали
Джокович уступил во всех трех сетах с одинаковым счетом - 6:4. Таким образом, Джокович в пятый раз подряд не смог победить действующую на момент турнира первую ракетку мира на турнире "Большого шлема".
До этого Новак Джокович проиграл в финале Australian Open – 2026 испанцу Карлосу Алькарасу, в полуфинале Уимблдона-2025 Яннику Синнеру, в полуфинале "Ролан Гаррос" – 2025 Яннику Синнеру, в финале Уимблдона-2023 Карлосу Алькарасу.
В финале, который пройдет 12 июля, Синнер встретится с немцем Александром Зверевым, который в полуфинале одержал победу над Артуром Фери.
Напомним
Украинская теннисистка Марта Костюк в полуфинале Уимблдона-2026 уступила чешке Линде Носковой.