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Організатори підтвердили, що дворазовий чемпіон Australian Open Яннік Сіннер пропустить турнір серії "Великого шолома" в Мельбурн-парку в січні через операцію, пов’язану з хронічною травмою коліна, передає УНН.

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У вівторок Сіннер повідомив, що переніс невелику операцію. За інформацією італійського спортивного видання Corriere dello Sport, на відновлення може піти до чотирьох місяців, що ще більше подовжить його тривалу відсутність у тенісному турі.

25-річний спортсмен не виходив на корт після того, як у липні здобув свій п’ятий титул на турнірах "Великого шолома" — на Вімблдоні. Спочатку очікувалося, що італієць повернеться до змагань якраз до початку наступного Australian Open, який стартує 17 січня.

Яннік Сіннер переміг Новака Джоковича і вийшов у фінал Вімблдону

"Ми постійно підтримуємо зв’язок із командою Янніка, і вони підтвердили, що через нещодавню операцію він не зможе взяти участь у січневому Australian Open", — заявив виконавчий директор Tennis Australia Ендрю Абдо.

"Яннік любить виступати тут, у Мельбурні, і з нетерпінням чекає на повернення на Australian Open 2028 року. Бажаємо йому успішного відновлення і сподіваємося незабаром знову побачити його на корті".

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Сіннер, який нещодавно припинив співпрацю з тренером Дарреном Кехіллом після більш ніж чотирьох років спільної роботи, перемагав на Australian Open у 2024 та 2025 роках, а цього року поступився Новаку Джоковичу у півфіналі.

Він розпочав сезон у чудовій формі, вигравши всі п’ять турнірів серії "Мастерс", у яких брав участь, і здобувши 44 перемоги при 3 поразках, перш ніж достроково завершити сезон.

Раніше цього місяця Олександр Звєрєв змістив Сіннера з позиції першої ракетки світу, вигравши свої перші два титули на турнірах "Великого шолома" — "Ролан Гаррос" та US Open.

Третя ракетка світу Карлос Алькарас, який пропустив кілька місяців через травму зап’ястя, приїде до Мельбурна в статусі чинного чемпіона. Іспанець, на рахунку якого сім перемог на турнірах "Великого шолома", протягом останніх років веде захопливе суперництво із Сіннером; у середу він зазначив, що тенісу бракує італійського гравця.