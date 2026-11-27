За считанные минуты до начала матча Лиги Европы на стадионе "Велодром" вспыхнули беспорядки, в результате которых пятерых болгарских болельщиков доставили в больницу. Всего же пострадали 11 болгарских болельщиков, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание AFP, за 10 минут до начала матча 5-го тура Лиги Европы между марсельским "Олимпиком" и софийским "Левски" (1:0) несколько болельщиков "Марселя" выбежали с трибуны, на которой находились, и, судя по всему, начали преследовать группу болгарских болельщиков.

Они ворвались на трибуну, отведённую для болельщиков гостей, где собрались около 500 сторонников "Левски".

Пять человек были доставлены в больницу с травмами глаз, черепно-мозговыми травмами и вывихом плеча. Ещё шестеро получили медицинскую помощь на месте происшествия из-за различных ранений - сообщили изданию в префектуре полиции Марселя.

Источник в полиции отметил, что все пострадавшие — болгары, и что "на данном этапе нет информации о каких-либо задержаниях".

В "Марселе" заявили, что решительно осуждают случаи насилия, произошедшие во время матча против "Левски".

В настоящее время клуб проводит тщательный анализ обстоятельств, при которых произошли эти события. "ОМ" тесно сотрудничает с правоохранительными органами и готов предоставить полную поддержку компетентным органам, чтобы полностью выяснить обстоятельства этих прискорбных событий. "Олимпик" подчёркивает, что безопасность всех зрителей остаётся абсолютным приоритетом - говорится в заявлении клуба.

В болгарском клубе подчеркнули, что обратятся в УЕФА по поводу данного инцидента.

ФК "Левски" самым решительным образом осуждает насильственные нападения на своих болельщиков в Марселе сегодня вечером — как в часы перед матчем, так и на стадионе "Велодром". Нашим главным и первоочередным приоритетом являются безопасность и здоровье наших болельщиков. Клуб оказывает поддержку пострадавшим, и наши мысли с ними и их семьями. То, что произошло сегодня вечером, вызывает особую тревогу с учётом чрезвычайных мер безопасности, введённых французскими властями, а также ограничений, наложенных на наших болельщиков, прибывших на матч, — ограничений, которые клуб уже официально оспорил перед УЕФА. Несмотря на риски, выявленные клубом ещё до начала матча, принятые меры не смогли обеспечить надлежащую защиту наших болельщиков. Это абсолютно недопустимо. ПФК "Левски" официально обратился в УЕФА по поводу этих инцидентов и настаивает на полном расследовании как проявлений насилия, так и организации мер безопасности во время матча. Клуб ожидает, что виновные будут установлены и привлечены к ответственности - заявили в клубе.

На избиение болельщиков отреагировало и высшее руководство Болгарии. Президент Болгарии Илияна Йотова заявила, что "кадры из Марселя шокируют".

Нападения на болгарских болельщиков порочат одну из величайших игр, которая объединяет миллионы людей по всему миру. Каждый должен иметь возможность поддерживать свою команду, не опасаясь за свою безопасность. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Французские власти должны выяснить обстоятельства этих нападений и привлечь виновных к ответственности, а УЕФА — проверить, как обеспечивалась безопасность болгарских болельщиков на стадионе. Мы готовы оказать необходимую помощь нашим соотечественникам. Такое поведение недопустимо - написала Йотова.

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым подчеркнул, что "агрессии и насилию нет места в цивилизованной Европе".

Я разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу нападения на болгарских граждан перед матчем ПФК "Левски" в Марселе. Мы разделяем позицию, что агрессии и насилию нет места в цивилизованной Европе. Благодарю президента Макрона за личную заинтересованность в этом деле, за медицинскую помощь пострадавшим, оказанную французскими властями, за принятые меры по обеспечению безопасности болгарских граждан, а также за то, что виновные будут привлечены к ответственности - заявил Радев.

В то же время французских болельщиков поддержал французский депутат Национального собрания Франции от левой партии «Непокорённая Франция» Мануэль Бомпар.

Сегодня вечером на стадионе «Велодром» на видео сняли болельщика клуба «Левски» (София), который отдавал нацистское приветствие. Слава марсельским болельщикам, которые отреагировали антифашистским гимном. Ультраправым нет места на наших стадионах — написал Бомпар.

Фан-аккаунт «Марселя» опубликовал видео, на котором, предположительно, болельщик «Левски» показывает нацистское приветствие в сторону болельщиков «Марселя».

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