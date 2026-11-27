За лічені хвилини до старту матчу Ліги Європи на стадіоні "Велодром" спалахнули заворушення, внаслідок яких п'ятьох болгарських фанатів доправили до лікарні. Загалом же постраждали 11 болгарських уболівальників, пише УНН.

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Як повідомляє видання AFP, за 10 хвилин до початку матчу 5 туру Ліги Європи між марсельським "Олімпіком" та софійським "Левскі" (1:0) кілька вболівальників "Марселя" вибігли з трибуни, на якій вони перебували, і, судячи з усього, почали переслідувати групу болгарських уболівальників.

Вони увірвалися на трибуну, відведену для вболівальників гостей, де зібралося близько 500 прихильників "Левскі".

П’ятеро людей було доставлено до лікарні з травмами очей, черепно-мозковими травмами та вивихом плеча. Ще шестеро отримали медичну допомогу на місці події через різні поранення - повідомили виданню у префектурі поліції Марселя.

Джерело в поліції зазначило, що всі постраждалі - болгари, і що "на даному етапі немає інформації щодо будь-яких затримань".

У "Марселі" заявили, що рішуче засуджують випадки насильства, що сталися під час матчу проти "Левскі".

Наразі клуб проводить ретельний аналіз обставин, за яких сталися ці події. "ОМ" тісно співпрацює з правоохоронними органами та готовий надати повну підтримку компетентним органам, щоб повністю з’ясувати обставини цих прикрих подій. "Олімпік" наголошує, що безпека всіх глядачів залишається абсолютним пріоритетом - йдеться у заяві клубу.

У болгарському клубі наголосили, що звернуться в УЄФА щодо даного інциденту.

ФК "Левскі" найрішучіше засуджує насильницькі напади на своїх вболівальників у Марселі сьогодні ввечері - як у години перед матчем, так і на стадіоні "Велодром". Нашим головним і найпершим пріоритетом є безпека та здоров’я наших уболівальників. Клуб надає підтримку постраждалим, і наші думки з ними та їхніми родинами. Те, що сталося сьогодні ввечері, є особливо тривожним з огляду на надзвичайні заходи безпеки, введені французькою владою, а також обмеження, накладені на наших уболівальників, які прибули на матч, - обмеження, які клуб уже офіційно оскаржив перед УЄФА. Незважаючи на ризики, виявлені клубом ще до початку матчу, вжиті заходи не змогли забезпечити належний захист наших уболівальників. Це абсолютно неприпустимо. ПФК "Левскі" офіційно звернувся до УЄФА щодо цих інцидентів і наполягає на повному розслідуванні як проявів насильства, так і організації заходів безпеки під час матчу. Клуб очікує, що винних буде встановлено та притягнуто до відповідальності - заявили у клубі.

На побиття фанатів відреагувало і вище керівництво Болгарії. Президент Болгарії Іліяна Йотова заявила, що "кадри з Марселя шокують".

Напади на болгарських уболівальників паплюжать одну з найвеличніших ігор, яка об’єднує мільйони людей по всьому світу. Кожен повинен мати змогу підтримувати свою команду, не боячись за свою безпеку. Бажаю швидкого одужання постраждалим. Французька влада повинна з’ясувати обставини цих нападів і притягнути винних до відповідальності, а УЄФА - перевірити, як забезпечувалася безпека болгарських уболівальників на стадіоні. Ми готові надати необхідну допомогу нашим співвітчизникам. Така поведінка є неприпустимою - написала Йотова.

Президент Франції Емманюель Макрон у розмові з прем’єр-міністром Болгарії Румен Радев наголосив, що "агресія та насильство не мають місця в цивілізованій Європі".

Я розмовляв із президентом Франції Емманюелем Макроном щодо нападу на болгарських громадян перед матчем ПФК "Левскі" у Марселі. Ми поділяємо позицію, що агресія та насильство не мають місця в цивілізованій Європі. Дякую президенту Макрону за особисту зацікавленість у цій справі, за надану французькою владою медичну допомогу постраждалим, за вжиті заходи щодо забезпечення безпеки болгарських громадян, а також за те, що до винних буде притягнуто до відповідальності - заявив Радев.

Водночас французьких вболівальників підтримав французький депутат Національних зборів Франції від лівої партії "Нескорена Франція" Мануель Бомпар.

Сьогодні ввечері на стадіоні "Велодром" було знято на відео вболівальника клубу "Левскі" (Софія), який робив нацистський салют. Слава марсельським уболівальникам, які відреагували антифашистським гімном. Ультраправим немає місця на наших стадіонах - написав Бомпар.

Фан-акаунт "Марселя" опублікував відео, на якому нібито уболівальник "Левскі" показує нацистський салют у бік вболівальників "Марселя".

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