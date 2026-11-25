Дом жены экс-капитана "Динамо" пострадал от российского удара по Запорожью
Киев • УНН
Дом родителей полузащитника "Вестерло" Сергея Сидорчука пострадал во время обстрела Запорожья. Все родные живы, ранены шесть человек.
Жена украинского полузащитника "Вестерло" Сергея Сидорчука Анна сообщила, что в результате российского обстрела пострадал дом её родителей в Запорожье. Об этом она сообщила в Instagram, опубликовав фото, передаёт УНН.
Детали
Мой дом. Слава богу, что все живы
Она рассказала, что оккупанты попали в дом, где она выросла.
Родители живут в Запорожье. Мама с бабушкой были дома, отец - на работе. Все живы
Глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин утром сообщал, что враг атаковал Шевченковский район города. Повреждены многоэтажки и автомобили. По его словам, количество раненых возросло до 6 человек. Из них двое - дети.
Напомним
В октябре армия рф атаковала жилой дом в Киеве, в котором проживает полузащитник киевского "Динамо" Александр Пихалёнок.
В результате атаки на Киев в понедельник, 12 октября, повреждения получила квартира, в которой проживает защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик.