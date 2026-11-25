Будинок дружини екс-капітана “Динамо” постраждав від російського удару по Запоріжжю
Київ • УНН
Будинок батьків півзахисника «Вестерло» Сергія Сидорчука постраждав під час обстрілу Запоріжжя. Усі рідні живі, поранено шістьох людей.
Дружина українського півзахисника "Вестерло" Сергія Сидорчука Ганна повідомила, що внаслідок російського обстрілу постраждав будинок її батьків у Запоріжжі. Про це вона повідомила у Instagram, опублікувавши фото, передає УНН.
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Мій будинок. Дякувати богу, що всі живі
Вона розповіла, що окупанти поцілили у будинок, де виросла.
Батьки живуть у Запоріжжі. Мама з бабусею була вдома, батько на роботі. Всі живі
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін зранку повідомляв, що ворог атакував Шевченківський район міста. Пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі. За його словами, кількість поранених зросла до 6 людей. З них двоє - діти.
Нагадаємо
У жовтні армія рф атакувала житловий будинок в Києві, у якому мешкає півзахисник київського "Динамо" Олександр Піхальонок.
Внаслідок атаки на Київ у понеділок, 12 жовтня, пошкоджень зазнала квартира, де мешкає захисник київського "Динамо" Олександр Тимчик.