Кардифф согласовал проведение боя Фьюри — Джошуа в ночном формате 12 декабря
Киев • УНН
Бой на стадионе «Принципалити» ожидается в 01:30 12 декабря по Гринвичу. Безопасность обеспечат 130 полицейских и 1600 стюардов.
Городской совет Кардиффа согласовал проведение долгожданного поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа с возможным завершением мероприятия в ранние часы 12 декабря. Такое решение приняли с учетом разницы во времени с США, чтобы обеспечить удобное время трансляции для американской аудитории, пишет BBC News, пишет УНН.
Детали
Ожидается, что выход боксеров на ринг состоится в 01:00 по Гринвичу, а сам поединок начнется около 01:30. Зрителей примет стадион "Принсипалити" в Кардиффе, который рассчитывает собрать до 77 тысяч болельщиков.
Согласно согласованным условиям, посетителям VIP-лож разрешат употреблять алкоголь до 03:00, а стадион окончательно закроют в 03:30.
Для обеспечения общественного порядка привлекут 130 полицейских и 1600 стюардов. При этом 450 стюардов будут отвечать за безопасность болельщиков, которые будут находиться непосредственно на территории поля.
Отдельное внимание уделят транспортному сообщению: в ранние часы субботы планируют увеличить количество поездов, чтобы зрители могли беспрепятственно добраться домой после завершения боя.
Ранее часть местных жителей выражала обеспокоенность из-за возможного шума, антисоциального поведения и вопросов общественной безопасности. В ответ организаторы заявили, что внешнюю систему громкоговорителей использовать не будут, а уровень шума будут контролировать. Также на входах предусмотрена проверка на алкогольное опьянение.
В городском совете подчеркнули, что мероприятие окажет значительный экономический и имиджевый эффект для столицы Уэльса.
Ожидается, что Фьюри и Джошуа будут бороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA Super.