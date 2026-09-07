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рф закрывает генконсульство Германии в Петербурге и высылает сотрудников Гёте-института

Киев • УНН

 • 1058 просмотра

россия отозвала согласие на работу немецкого генконсульства в санкт-петербурге до 18 сентября 2026 года. Также закроют центры Гёте.

рф закрывает генконсульство Германии в Петербурге и высылает сотрудников Гёте-института

россия объявила о мерах в ответ на решение Германии закрыть российское генеральное консульство в Бонне и Российский дом науки и культуры в Берлине. Об этом сообщает министерство иностранных дел россии, передает УНН.

О мерах в ответ на недружественные действия властей Германии. В связи с недружественными действиями немецкой стороны по закрытию Генерального консульства россии в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине 7 сентября Временному поверенному в делах ФРГ в российской федерации объявлено о принятии следующих ответных мер. Российская сторона отзывает согласие на функционирование Генерального консульства Федеративной Республики Германия в санкт-петербурге, которое должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября 2026 года, а все его сотрудники — покинуть пределы российской федерации не позднее указанной даты 

— говорится в заявлении.

Также россия обвинила Германию в эскалации отношений между странами.

Немецкие культурные центры имени Гёте в российской федерации должны прекратить свою деятельность. Их командированным сотрудникам предписано выехать из россии не позднее 13 сентября 2026 года. Главе дипломатической миссии вручены соответствующие ноты МИД россии.  Указано, что именно немецкие власти в очередной раз спровоцировали новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия целиком и полностью лежит на правительстве ФРГ 

– заявили в министерстве иностранных дел россии.

Напомним

Берлин закроет консульство рф в Бонне и расторгнет договор о "Российском доме". Германия усилит контроль за въездом россиян.  

Алла Киосак

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