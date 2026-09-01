Германия закроет российское консульство и "Русский дом"
Киев • УНН
Берлин закроет консульство рф в Бонне и расторгнет договор о "Русском доме". Германия усилит контроль за въездом россиян.
Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль объявил о дипломатической реакции на гибридную атаку в аэропорту Лейпцига — Берлин закроет российское консульство в Бонне и "Русский дом" в Берлине, передает УНН.
Детали
По словам главы МИД Германии, будет усилен контроль за въездом российских граждан, а также будет вызван для объяснений российский посол: "Этот вызов осуществляется в данный момент".
Кроме того, правительство примет дополнительные меры "в сфере разведслужб" и продолжит действия по укреплению собственной обороноспособности и сдерживанию россии. Германия "решительно продолжит" поддерживать Украину.
Добавим
После консультации с канцлером Фридрихом Мерцем Вадефуль также распорядился с 18 сентября закрыть генеральное консульство России в Бонне. "Договор о Русском доме в Берлине будет расторгнут", — добавил он.
Напомним
Германия прямо обвинила рф в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига в ночь на 5 августа. Берлин усилит пограничный контроль при въезде российских граждан в страну.