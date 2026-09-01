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Германия закроет российское консульство и "Русский дом"

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Берлин закроет консульство рф в Бонне и расторгнет договор о "Русском доме". Германия усилит контроль за въездом россиян.

Германия закроет российское консульство и "Русский дом"

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль объявил о дипломатической реакции на гибридную атаку в аэропорту Лейпцига — Берлин закроет российское консульство в Бонне и "Русский дом" в Берлине, передает УНН.

Детали

По словам главы МИД Германии, будет усилен контроль за въездом российских граждан, а также будет вызван для объяснений российский посол: "Этот вызов осуществляется в данный момент".

Кроме того, правительство примет дополнительные меры "в сфере разведслужб" и продолжит действия по укреплению собственной обороноспособности и сдерживанию россии. Германия "решительно продолжит" поддерживать Украину.

Добавим

После консультации с канцлером Фридрихом Мерцем Вадефуль также распорядился с 18 сентября закрыть генеральное консульство России в Бонне. "Договор о Русском доме в Берлине будет расторгнут", — добавил он.

Напомним

Германия прямо обвинила рф в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига в ночь на 5 августа. Берлин усилит пограничный контроль при въезде российских граждан в страну.

Антонина Туманова

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Лейпциг
Фридрих Мерц
Германия
Украина
Берлин