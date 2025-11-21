ЄС відкрив провадження проти Словаччини через суперечливу конституційну поправку
Київ • УНН
Європейська комісія розпочала юридичну процедуру проти Словаччини через ухвалення поправки до конституції, яка проголошує пріоритет національного законодавства над нормами ЄС. Це загострило напруження між Брюсселем та урядом Роберта Фіцо.
Деталі
У вересні словацькі депутати на вимогу консервативного кабінету Роберта Фіцо схвалили зміни, що закріплюють перевагу місцевих законів у питаннях "національної ідентичності". Прем’єр пояснював, що поправка має захистити країну від "прогресивної нісенітниці", включно з одностатевими шлюбами та усиновленням.
У п’ятницю Єврокомісія направила Братиславі офіційне повідомлення — перший крок процедури, яка може завершитися розглядом у Суді ЄС. Словаччина має два місяці на відповідь. У Брюсселі вважають, що зміни "суперечать принципу верховенства права ЄС, який є фундаментальним елементом правового порядку ЄС…". У разі відсутності прогресу країні можуть загрожувати фінансові санкції.
Словацький уряд наполягає, що поправка відображає суспільні настрої та зміцнює суверенітет держави. Водночас ЄК попереджає: таке рішення підриває єдність правового простору Союзу та може вплинути на виконання спільних правил.
Комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт наголосив, що "членство в ЄС передбачає низку юридичних зобов'язань, включаючи повагу до верховенства права ЄС".
Для здійснення правосуддя, для належного розподілу влади надзвичайно важливо повне дотримання цього правового принципу
