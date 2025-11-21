ЄС відкрив провадження проти Словаччини через суперечливу конституційну поправку

$42.150.06
48.520.22
ukenru
13:06 • 1734 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:55 • 3336 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини
12:43 • 2990 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 13445 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 13997 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 18468 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 23173 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29423 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 43150 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23123 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.7м/с
94%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 30499 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto21 листопада, 06:53 • 17327 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 28180 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN08:07 • 16233 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 10821 перегляди
Публікації
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 13445 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф09:41 • 18468 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 28240 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 43150 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 61368 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 10857 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 30544 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 40648 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 54482 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 76293 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Золото
Ракетний комплекс "Панцир"

ЄС відкрив провадження проти Словаччини через суперечливу конституційну поправку

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Європейська комісія розпочала юридичну процедуру проти Словаччини через ухвалення поправки до конституції, яка проголошує пріоритет національного законодавства над нормами ЄС. Це загострило напруження між Брюсселем та урядом Роберта Фіцо.

ЄС відкрив провадження проти Словаччини через суперечливу конституційну поправку

Єврокомісія розпочала юридичну процедуру проти Словаччини після того, як країна внесла поправки до конституції, яка проголошує пріоритет національного законодавства над нормами ЄС. Крок загострив напруження між Брюсселем і урядом Роберта Фіцо. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У вересні словацькі депутати на вимогу консервативного кабінету Роберта Фіцо схвалили зміни, що закріплюють перевагу місцевих законів у питаннях "національної ідентичності". Прем’єр пояснював, що поправка має захистити країну від "прогресивної нісенітниці", включно з одностатевими шлюбами та усиновленням.

У п’ятницю Єврокомісія направила Братиславі офіційне повідомлення — перший крок процедури, яка може завершитися розглядом у Суді ЄС. Словаччина має два місяці на відповідь. У Брюсселі вважають, що зміни "суперечать принципу верховенства права ЄС, який є фундаментальним елементом правового порядку ЄС…". У разі відсутності прогресу країні можуть загрожувати фінансові санкції.

Фіцо просить НАТО посилити ППО Словаччини18.11.25, 22:11 • 3355 переглядiв

Словацький уряд наполягає, що поправка відображає суспільні настрої та зміцнює суверенітет держави. Водночас ЄК попереджає: таке рішення підриває єдність правового простору Союзу та може вплинути на виконання спільних правил.

Фіцо: Словаччина готує позов до суду на ЄС через припинення постачання російського газу20.11.25, 03:31 • 4128 переглядiв

Комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт наголосив, що "членство в ЄС передбачає низку юридичних зобов'язань, включаючи повагу до верховенства права ЄС". 

Для здійснення правосуддя, для належного розподілу влади надзвичайно важливо повне дотримання цього правового принципу 

– додав Макграт. 

У містах Словаччини відбулися протести проти Фіцо на річницю Оксамитової революції18.11.25, 11:14 • 2979 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Європейська комісія
Bloomberg
Братислава
НАТО
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина