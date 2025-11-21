$42.150.06
ЕС открыл производство против Словакии из-за спорной конституционной поправки

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Европейская комиссия начала юридическую процедуру против Словакии из-за принятия поправки к конституции, которая провозглашает приоритет национального законодательства над нормами ЕС. Это обострило напряжение между Брюсселем и правительством Роберта Фицо.

ЕС открыл производство против Словакии из-за спорной конституционной поправки

Еврокомиссия начала юридическую процедуру против Словакии после того, как страна внесла поправки в конституцию, которая провозглашает приоритет национального законодательства над нормами ЕС. Шаг обострил напряжение между Брюсселем и правительством Роберта Фицо. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В сентябре словацкие депутаты по требованию консервативного кабинета Роберта Фицо одобрили изменения, закрепляющие преимущество местных законов в вопросах "национальной идентичности". Премьер объяснял, что поправка должна защитить страну от "прогрессивной чепухи", включая однополые браки и усыновление.

В пятницу Еврокомиссия направила Братиславе официальное уведомление — первый шаг процедуры, которая может завершиться рассмотрением в Суде ЕС. Словакия имеет два месяца на ответ. В Брюсселе считают, что изменения "противоречат принципу верховенства права ЕС, который является фундаментальным элементом правового порядка ЕС...". В случае отсутствия прогресса стране могут грозить финансовые санкции.

Фицо просит НАТО усилить ПВО Словакии18.11.25, 22:11 • 3355 просмотров

Словацкое правительство настаивает, что поправка отражает общественные настроения и укрепляет суверенитет государства. В то же время ЕК предупреждает: такое решение подрывает единство правового пространства Союза и может повлиять на выполнение общих правил.

Фицо: Словакия готовит иск в суд на ЕС из-за прекращения поставок российского газа20.11.25, 03:31 • 4140 просмотров

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт подчеркнул, что "членство в ЕС предусматривает ряд юридических обязательств, включая уважение к верховенству права ЕС". 

Для осуществления правосудия, для надлежащего распределения власти чрезвычайно важно полное соблюдение этого правового принципа 

– добавил Макграт. 

В городах Словакии прошли протесты против Фицо в годовщину Бархатной революции18.11.25, 11:14 • 2983 просмотра

Степан Гафтко

