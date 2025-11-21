ЕС открыл производство против Словакии из-за спорной конституционной поправки
Киев • УНН
Европейская комиссия начала юридическую процедуру против Словакии из-за принятия поправки к конституции, которая провозглашает приоритет национального законодательства над нормами ЕС. Это обострило напряжение между Брюсселем и правительством Роберта Фицо.
Детали
В сентябре словацкие депутаты по требованию консервативного кабинета Роберта Фицо одобрили изменения, закрепляющие преимущество местных законов в вопросах "национальной идентичности". Премьер объяснял, что поправка должна защитить страну от "прогрессивной чепухи", включая однополые браки и усыновление.
В пятницу Еврокомиссия направила Братиславе официальное уведомление — первый шаг процедуры, которая может завершиться рассмотрением в Суде ЕС. Словакия имеет два месяца на ответ. В Брюсселе считают, что изменения "противоречат принципу верховенства права ЕС, который является фундаментальным элементом правового порядка ЕС...". В случае отсутствия прогресса стране могут грозить финансовые санкции.
Словацкое правительство настаивает, что поправка отражает общественные настроения и укрепляет суверенитет государства. В то же время ЕК предупреждает: такое решение подрывает единство правового пространства Союза и может повлиять на выполнение общих правил.
Комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт подчеркнул, что "членство в ЕС предусматривает ряд юридических обязательств, включая уважение к верховенству права ЕС".
Для осуществления правосудия, для надлежащего распределения власти чрезвычайно важно полное соблюдение этого правового принципа
