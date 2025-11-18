Фицо просит НАТО усилить ПВО Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Во время встречи Фицо попросил НАТО усилить ПВО Словакии. Об этом говорится на сайте правительства Словакии, передает УНН.

Как говорится в сообщении, в здании правительства Словакии премьер-министр Роберт Фицо встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Во время встречи обсуждалось сотрудничество между Словакией и НАТО.

В этом контексте Фицо подчеркнул, что Словакия имеет суверенное право решать, какой темп и какую структуру военных расходов выбрать. Во время совместной дискуссии он также попросил генерального секретаря усилить противовоздушную оборону Словацкой Республики