Іспанія передасть Україні 40 зенітних ракет для систем ППО - Зеленський
Київ • УНН
Іспанія передасть Україні 40 ракет до систем ППО IRIS/T. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає УНН.
Деталі
Я вдячний за новий пакет оборонної допомоги. Це в тому числі ракети для ППО. Це великий дефіцит для нас під час зими. Великий дефіцит, і тут конкретний пакет - 40 ракет для систем ППО IRIS/T
Нагадаємо
Іспанія оголосила про виділення значного фінансового пакета в розмірі близько 1 мільярда євро, який буде спрямований на закупівлю американської військової техніки для потреб України.