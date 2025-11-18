Испания передаст Украине 40 зенитных ракет для систем ПВО - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Испания передаст Украине 40 ракет для систем ПВО IRIS/T. Это часть нового пакета оборонной помощи, что важно для Украины зимой.
Испания передаст Украине 40 ракет для систем ПВО IRIS/T. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает УНН.
Подробности
Я благодарен за новый пакет оборонной помощи. Это в том числе ракеты для ПВО. Это большой дефицит для нас во время зимы. Большой дефицит, и здесь конкретный пакет - 40 ракет для систем ПВО IRIS/T
Напомним
Испания объявила о выделении значительного финансового пакета в размере около 1 миллиарда евро, который будет направлен на закупку американской военной техники для нужд Украины.