Испания передаст Украине 40 зенитных ракет для систем ПВО - Зеленский

$42.070.02
48.790.20
ukenru
18:35 • 2670 просмотра
Чернышова отправили под стражу с залогом в 51,6 млн грн
16:46 • 14903 просмотра
Укрэнерго вводит почасовые отключения света на всю среду, 19 ноября
Эксклюзив
14:29 • 24816 просмотра
В Одессе женщину, которая разбрасывала мусор, привязали скотчем к скамейке: в полиции отреагировали
Эксклюзив
14:10 • 35349 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
14:05 • 21798 просмотра
Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ
18 ноября, 12:54 • 23780 просмотра
Долгое время работали со спецслужбами РФ: Туск заявил, что диверсии на железной дороге в Польше совершили украинцы
18 ноября, 11:49 • 25827 просмотра
Какой будет погода в Украине 19 ноября: синоптик Диденко озвучила прогноз на среду
18 ноября, 08:43 • 25559 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
18 ноября, 07:59 • 31660 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
18 ноября, 07:00 • 25265 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
82%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 32036 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 29301 просмотра
В ГБР началась внутренняя проверка из-за "пленок Миндича"18 ноября, 12:32 • 6948 просмотра
В Cloudflare прокомментировали глобальный сбой, повлиявший на множество сайтов: что сказали13:52 • 10125 просмотра
Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства14:26 • 18931 просмотра
публикации
Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства14:26 • 19023 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
Эксклюзив
14:10 • 35342 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 88607 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 118569 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 109559 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Мохаммед бин Салман
Руслан Кравченко
Борис Писториус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Турция
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"16:06 • 3808 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto16:02 • 4066 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 29369 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 32104 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 34872 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ATACMS

Испания передаст Украине 40 зенитных ракет для систем ПВО - Зеленский

Киев • УНН

 • 734 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Испания передаст Украине 40 ракет для систем ПВО IRIS/T. Это часть нового пакета оборонной помощи, что важно для Украины зимой.

Испания передаст Украине 40 зенитных ракет для систем ПВО - Зеленский

Испания передаст Украине 40 ракет для систем ПВО IRIS/T. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает УНН.

Подробности

Я благодарен за новый пакет оборонной помощи. Это в том числе ракеты для ПВО. Это большой дефицит для нас во время зимы. Большой дефицит, и здесь конкретный пакет - 40 ракет для систем ПВО IRIS/T

- сказал Зеленский.

Напомним

Испания объявила о выделении значительного финансового пакета в размере около 1 миллиарда евро, который будет направлен на закупку американской военной техники для нужд Украины.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Техника
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Педро Санчес
ИРИС-Т
Испания
Владимир Зеленский
Украина