Испания передаст Украине 40 зенитных ракет для систем ПВО - Зеленский

Испания передаст Украине 40 ракет для систем ПВО IRIS/T. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает УНН.

Подробности

Я благодарен за новый пакет оборонной помощи. Это в том числе ракеты для ПВО. Это большой дефицит для нас во время зимы. Большой дефицит, и здесь конкретный пакет - 40 ракет для систем ПВО IRIS/T - сказал Зеленский.

Напомним

Испания объявила о выделении значительного финансового пакета в размере около 1 миллиарда евро, который будет направлен на закупку американской военной техники для нужд Украины.