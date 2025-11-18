$42.070.02
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський
18:35 • 15692 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
16:46 • 20167 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 29586 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 41120 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 23256 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 24803 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 26271 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 25935 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 32023 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Фіцо просить НАТО посилити ППО Словаччини

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Фіцо попросив НАТО посилити протиповітряну оборону Словаччини, наголосивши на суверенному праві країни обирати темп і структуру військових витрат.

Фіцо просить НАТО посилити ППО Словаччини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Під час зустрічі Фіцо попросив НАТО посилити ППО Словаччини. Про це йдеться на сайті уряду Словаччини, передає УНН.

Деталі

Як йдеться в повідомленні, у приміщенні уряду Словаччини прем'єр-міністр Роберт Фіцо зустрівся із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Під час зустрічі обговорювали співпрацю між Словаччиною та НАТО.

У цьому контексті Фіцо підкреслив, що Словаччина має суверенне право вирішувати, який темп і яку структуру військових витрат обрати. Під час спільної дискусії він також попросив генерального секретаря посилити протиповітряну оборону Словацької Республіки

- йдеться в повідомленні.

Темою зустрічі була також поточна ситуація в Україні, під час якої Фіцо заявив, що Словаччина не буде постачати Україні летальну зброю (за винятком комерційних контрактів), але продовжить надавати нелетальну допомогу.

Нагадаємо

Іспанія передасть Україні 40 ракет до систем ППО IRIS/T.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марк Рютте
НАТО
Роберт Фіцо
IRIS-T
Іспанія
Словаччина
Україна