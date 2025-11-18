Фіцо просить НАТО посилити ППО Словаччини
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Під час зустрічі Фіцо попросив НАТО посилити ППО Словаччини. Про це йдеться на сайті уряду Словаччини, передає УНН.
Деталі
Як йдеться в повідомленні, у приміщенні уряду Словаччини прем'єр-міністр Роберт Фіцо зустрівся із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Під час зустрічі обговорювали співпрацю між Словаччиною та НАТО.
У цьому контексті Фіцо підкреслив, що Словаччина має суверенне право вирішувати, який темп і яку структуру військових витрат обрати. Під час спільної дискусії він також попросив генерального секретаря посилити протиповітряну оборону Словацької Республіки
Темою зустрічі була також поточна ситуація в Україні, під час якої Фіцо заявив, що Словаччина не буде постачати Україні летальну зброю (за винятком комерційних контрактів), але продовжить надавати нелетальну допомогу.
Нагадаємо
