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У Словаччині двох українців оголосили в міжнародний розшук за підозрою у вбивстві чоловіка

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

У Братиславі після конфлікту ножем убили чоловіка. Двоє підозрюваних українців залишили Словаччину, їх оголосили в міжнародний розшук.

У Словаччині двох українців оголосили в міжнародний розшук за підозрою у вбивстві чоловіка

Поліція Словаччини встановила двох підозрюваних у вбивстві чоловіка, яке сталося наприкінці вересня в районі Вайнори у Братиславі. За даними слідства, до злочину можуть бути причетні двоє громадян України, які після інциденту залишили територію країни. Їх оголосили в міжнародний розшук, повідомляє Bratislavaden.sk, пише УНН.

Деталі

Йдеться про 39-річного чоловіка та 46-річну жінку. Словацькі правоохоронці вважають, що вони причетні до нападу, внаслідок якого загинув чоловік.

За попередніми даними слідства, інцидент стався ввечері 27 вересня на вулиці Рибнічній у Братиславі. Між учасниками виник конфлікт, який переріс у фізичне протистояння. Під час сутички потерпілому завдали численних ножових поранень.

Підозрювані залишили територію Словаччини

За інформацією поліції, нападники використовували кухонний ніж. Отримані потерпілим травми виявилися несумісними з життям, і чоловік загинув на місці події.

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Тіло загиблого виявили наступного ранку, 28 вересня, приблизно о 07:00. Воно лежало на газоні перед житловим будинком у районі Вайнори.

У межах розслідування правоохоронці встановили ймовірних учасників нападу. Однак на момент їх ідентифікації підозрювані вже залишили Словаччину, у зв'язку з чим їх оголосили в міжнародний розшук.

Наразі місцеперебування розшукуваних невідоме. Інформації про їхнє затримання або можливу екстрадицію поки немає.

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Степан Гафтко

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