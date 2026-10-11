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В Словакии двух украинцев объявили в международный розыск по подозрению в убийстве мужчины

Киев • УНН

 • 2192 просмотра

В Братиславе после конфликта мужчину убили ножом. Двое подозреваемых украинцев покинули Словакию, их объявили в международный розыск.

В Словакии двух украинцев объявили в международный розыск по подозрению в убийстве мужчины

Полиция Словакии установила двух подозреваемых в убийстве мужчины, которое произошло в конце сентября в районе Вайно́ры в Братиславе. По данным следствия, к преступлению могут быть причастны двое граждан Украины, которые после инцидента покинули территорию страны. Их объявили в международный розыск, сообщает Bratislavaden.sk, пишет УНН.

Детали

Речь идет о 39-летнем мужчине и 46-летней женщине. Словацкие правоохранители считают, что они причастны к нападению, в результате которого погиб мужчина.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел вечером 27 сентября на улице Рыбничной в Братиславе. Между участниками возник конфликт, который перерос в физическое противостояние. Во время потасовки потерпевшему нанесли многочисленные ножевые ранения.

Подозреваемые покинули территорию Словакии

По информации полиции, нападавшие использовали кухонный нож. Полученные потерпевшим травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина погиб на месте происшествия.

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Тело погибшего обнаружили на следующее утро, 28 сентября, примерно в 07:00. Оно лежало на газоне перед жилым домом в районе Вайно́ры.

В рамках расследования правоохранители установили предполагаемых участников нападения. Однако на момент их идентификации подозреваемые уже покинули Словакию, в связи с чем их объявили в международный розыск.

В настоящее время местонахождение разыскиваемых неизвестно. Информации об их задержании или возможной экстрадиции пока нет.

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Степан Гафтко

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