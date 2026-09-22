ЄС не домовився про санкції проти Фрідмана та Усманова

Країни Європейського Союзу не змогли домовитися щодо санкцій проти російських олігархів михайла фрідмана і алішера усманова. Термін письмової процедури тепер продовжено до 17:00, а посли ЄС зустрінуться для повторного обговорення о 16:00. Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк, передає УНН.

Деталі

Також журналіст повідомляв, що Латвія може прийняти угоду, яка передбачає зняття санкцій ЄС із пов'язаних із росією мільярдерів.

Контекст

21 вересня ЗМІ повідомили, що Євросоюз скасує санкції щодо російських олігархів алішера усманова та михайла фрідмана.

Згодом стало відомо, що згідно з пропозицією, санкції проти усманова та фрідмана будуть скасовані, але санкції проти приблизно 3000 інших пов'язаних з росією осіб та організацій будуть продовжені на три роки.

Водночас Латвія виступила проти скасування обмежень.

Нагадаємо

У Європейському Союзі анонсували нові санкції проти рф після "виборів" до держдуми росії, у тому числі на ТОТ України.