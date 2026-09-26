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Преимущественно без осадков — какой будет погода в Украине в ближайшие три дня

Киев • УНН

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В течение 27–29 сентября в Украине преимущественно без осадков, местами возможны кратковременные дожди. Ночью 4–15°, днём 16–22°.

Преимущественно без осадков — какой будет погода в Украине в ближайшие три дня

В течение следующих трех дней в Украине ожидается преимущественно отсутствие осадков. Температура ночью 4-11°, в южной части до 15°; днем 16-22°, сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН. 

27-29 сентября преимущественно без осадков, лишь 27 сентября на востоке и юго-востоке, 28 сентября на крайнем юге страны местами кратковременные дожди

- говорится в сообщении.

27 сентября в западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-11°, в южной части до 15°; днем 16-22°.

Напомним

В субботу, 26 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. 

Павел Башинский

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