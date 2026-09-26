Переважно без опадів - якою буде погода в Україні найближчі три дні
Київ • УНН
Упродовж 27–29 вересня в Україні переважно без опадів, місцями можливі короткочасні дощі. Вночі 4–15°, удень 16–22°.
Протягом наступних трьох днів в Україні очікується переважно без опадів. Температура вночі 4-11°, у південній частині до 15°; вдень 16-22°, повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
27-29 переважно без опадів, лише 27 вересня на сході та південному сході, 28 вересня на крайньому півдні країни місцями короткочасні дощі
27 вересня в західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-11°, у південній частині до 15°; вдень 16-22°.
Нагадаємо
У суботу, 26 вересня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність.