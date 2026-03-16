Дезертир отримав підозру за коригування на замовлення рф ворожих атак на Дніпро

Київ • УНН

 • 1082 перегляди

СБУ викрила дезертира, який на замовлення рф коригував повітряні атаки рашистів по Дніпру.

Дезертир отримав підозру за коригування на замовлення рф ворожих атак на Дніпро

Правоохоронці викрили дезертира, який на замовлення рф коригував повітряні атаки рашистів на Дніпро, військовому повідомили про підозру у держзраді, повідомили у СБУ та Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрили ще одного агента фсб у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину та коригував атаки рф по Дніпру", - повідомили у СБУ.

За даними Офісу Генпрокурора, військовослужбовця Сил оборони України, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, викрито у Дніпрі. "За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону 3 березня 2026 року йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

За матеріалами справи, повідомили у СБУ, "фігурант потрапив у поле зору рашистів, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах після втечі з підрозділу". "Погодившись працювати на фсб, агент обходив місто та його околиці, щоб виявити та зафіксувати координати об’єктів оборонної та критичної інфраструктури", - повідомили у СБУ.

"Серед об’єктів, за якими "полював" фігурант, – блокпости та запасні командні пункти українських військ, а також станції регіональної філії Укрзалізниці. Для прихованої фіксації потенційних "цілей" агент здійснював їхню відеозйомку під виглядом телефонних розмов", - вказали у СБУ.

За даними Офісу Генпрокурора, "у листопаді 2025 року підозрюваний проводив відеозйомку інфраструктурних об’єктів, задокументував наслідки одного з ракетних ударів та відправив кураторам". "Крім того, він надіслав скріншот із геолокацією блокпоста, де несуть службу військовослужбовці Нацгвардії та поліцейські", - зазначили в ОГП.

За даними Офісу Генпрокурора, "кожне завдання він отримував винагороду на криптогаманець - від 1 до 2 тисяч гривень". Задокументовано три такі епізоди.

"Невдовзі після початку розвідвилазок фігурант вирішив тимчасово "залягти на дно" в будинку своїх родичів на Дніпропетровщині. Утім, співробітники СБУ вже задокументували кожен його крок і на фінальному етапі операції затримали", - повідомили у Службі безпеки України.

Під час обшуку в агента, як зазначили у СБУ, "вилучено смартфон із доказами роботи на ворога, в тому числі зашифровані відеофайли із військовими об’єктами та їхніми координатами на гугл-картах".

За даними СБУ, зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Юлія Шрамко

