Дезертир отримав підозру за коригування на замовлення рф ворожих атак на Дніпро

Правоохоронці викрили дезертира, який на замовлення рф коригував повітряні атаки рашистів на Дніпро, військовому повідомили про підозру у держзраді, повідомили у СБУ та Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрили ще одного агента фсб у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину та коригував атаки рф по Дніпру", - повідомили у СБУ.

За даними Офісу Генпрокурора, військовослужбовця Сил оборони України, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, викрито у Дніпрі. "За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону 3 березня 2026 року йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

За матеріалами справи, повідомили у СБУ, "фігурант потрапив у поле зору рашистів, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах після втечі з підрозділу". "Погодившись працювати на фсб, агент обходив місто та його околиці, щоб виявити та зафіксувати координати об’єктів оборонної та критичної інфраструктури", - повідомили у СБУ.

"Серед об’єктів, за якими "полював" фігурант, – блокпости та запасні командні пункти українських військ, а також станції регіональної філії Укрзалізниці. Для прихованої фіксації потенційних "цілей" агент здійснював їхню відеозйомку під виглядом телефонних розмов", - вказали у СБУ.

За даними Офісу Генпрокурора, "у листопаді 2025 року підозрюваний проводив відеозйомку інфраструктурних об’єктів, задокументував наслідки одного з ракетних ударів та відправив кураторам". "Крім того, він надіслав скріншот із геолокацією блокпоста, де несуть службу військовослужбовці Нацгвардії та поліцейські", - зазначили в ОГП.

За даними Офісу Генпрокурора, "кожне завдання він отримував винагороду на криптогаманець - від 1 до 2 тисяч гривень". Задокументовано три такі епізоди.

"Невдовзі після початку розвідвилазок фігурант вирішив тимчасово "залягти на дно" в будинку своїх родичів на Дніпропетровщині. Утім, співробітники СБУ вже задокументували кожен його крок і на фінальному етапі операції затримали", - повідомили у Службі безпеки України.

Під час обшуку в агента, як зазначили у СБУ, "вилучено смартфон із доказами роботи на ворога, в тому числі зашифровані відеофайли із військовими об’єктами та їхніми координатами на гугл-картах".

За даними СБУ, зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

