"Крота" гру рф затримали в одному з підрозділів ЗСУ на Харківщині, "зливав" позиції - СБУ
Київ • УНН
СБУ викрила агента гру рф у ЗСУ на Харківщині, який передавав ворогу дані про дислокацію підрозділів. Зловмисник, мобілізований 30-річний чоловік, збирав інформацію про командні пункти, склади та артилерію, а також мав бойові гранати та вибухівку.
"Крота" гру рф затримали в одному з підрозділів ЗСУ у Харківській області, повідомили у СБУ у вівторок, пише УНН.
Військова контррозвідка Служби безпеки та Нацполіція у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ викрили ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований ворогом 30-річний мобілізований до однієї з бригад українських військ, що воює на Харківському напрямку
Деталі
За матеріалами справи, "фігурант "зливав" рашистам місця дислокації свого з’єднання та суміжних підрозділів Сил оборони, по яких рф готувала серію ударів".
У СБУ зазначили, що викрили і затримали агента.
Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору гру рф, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах. "Після вербування він об’їжджав на службовому транспорті територію області, де позначав на гугл-картах геолокації Сил оборони. Найбільше ворога цікавили координати запасних командних пунктів, логістичних складів та артилерії ЗСУ. Також рашисти намагалися дізнатися локації вогневих позицій ППО, яка прикриває наземні підрозділи українських військ", - розповіли у СБУ.
За даними СБУ, "повертаючись після розвідвилазок до розташування військової частини, агент узагальнював зібрані дані для передачі куратору – співробітнику 316-го розвідувального центру гру рф".
"Після одного з таких сеансів зв’язку "кріт" самовільно залишив територію режимного об’єкта, щоб "залягти на дно" в помешканні близької знайомої на Житомирщині", - ідеться у повідомленні.
Під час обшуків у затриманого, як зазначається, вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Також у нього виявлено дві бойові гранати та майже 300 г вибухових речовин, які він забрав з собою, тікаючи з військової частини.
Агенту, як зазначається, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами).
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.