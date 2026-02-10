"Крота" ГРУ РФ задержали в одном из подразделений ВСУ на Харьковщине, "сливал" позиции - СБУ
Киев • УНН
СБУ разоблачила агента ГРУ РФ в ВСУ на Харьковщине, который передавал врагу данные о дислокации подразделений. Злоумышленник, мобилизованный 30-летний мужчина, собирал информацию о командных пунктах, складах и артиллерии, а также имел боевые гранаты и взрывчатку.
"Крота" ГРУ РФ задержали в одном из подразделений ВСУ в Харьковской области, сообщили в СБУ во вторник, пишет УНН.
Военная контрразведка Службы безопасности и Нацполиция во взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ разоблачили еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) в рядах ВСУ. Им оказался завербованный врагом 30-летний мобилизованный в одну из бригад украинских войск, воюющей на Харьковском направлении
Детали
По материалам дела, "фигурант "сливал" рашистам места дислокации своего соединения и смежных подразделений Сил обороны, по которым РФ готовила серию ударов".
В СБУ отметили, что разоблачили и задержали агента.
Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения ГРУ РФ, когда публиковал прокремлевские комментарии в Телеграм-каналах. "После вербовки он объезжал на служебном транспорте территорию области, где обозначал на гугл-картах геолокации Сил обороны. Больше всего врага интересовали координаты запасных командных пунктов, логистических складов и артиллерии ВСУ. Также рашисты пытались узнать локации огневых позиций ПВО, которая прикрывает наземные подразделения украинских войск", - рассказали в СБУ.
По данным СБУ, "возвращаясь после разведывательных вылазок в расположение воинской части, агент обобщал собранные данные для передачи куратору – сотруднику 316-го разведывательного центра ГРУ РФ".
"После одного из таких сеансов связи "крот" самовольно покинул территорию режимного объекта, чтобы "залечь на дно" в жилище близкой знакомой на Житомирщине", - говорится в сообщении.
Во время обысков у задержанного, как отмечается, изъят смартфон с доказательствами работы на врага. Также у него обнаружены две боевые гранаты и почти 300 г взрывчатых веществ, которые он забрал с собой, убегая из воинской части.
Агенту, как отмечается, сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).
Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.