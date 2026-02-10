"Крота" ГРУ РФ задержали в одном из подразделений ВСУ на Харьковщине, "сливал" позиции - СБУ

$43.030.02
51.120.36
ukenru
09:19 • 5678 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 17541 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 27985 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 25678 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 24258 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 21115 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 18853 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 19892 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 30219 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 48602 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.7м/с
57%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Болгарские активисты заявили об обнаружении базы ЧВК "Вагнер" в горах вблизи села Кладница10 февраля, 01:06 • 10515 просмотра
Компания Beast Industries популярного ютубера MrBeast приобрела финтех-стартап Step10 февраля, 01:19 • 4204 просмотра
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением04:59 • 16090 просмотра
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемыPhoto06:01 • 10164 просмотра
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчинуPhotoVideo08:49 • 9126 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 27794 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 35922 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 74011 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 95518 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 110677 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Никол Пашинян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Днепропетровская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 13716 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 15541 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 15861 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 42156 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 44357 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Фильм

"Крота" ГРУ РФ задержали в одном из подразделений ВСУ на Харьковщине, "сливал" позиции - СБУ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

СБУ разоблачила агента ГРУ РФ в ВСУ на Харьковщине, который передавал врагу данные о дислокации подразделений. Злоумышленник, мобилизованный 30-летний мужчина, собирал информацию о командных пунктах, складах и артиллерии, а также имел боевые гранаты и взрывчатку.

"Крота" ГРУ РФ задержали в одном из подразделений ВСУ на Харьковщине, "сливал" позиции - СБУ

"Крота" ГРУ РФ задержали в одном из подразделений ВСУ в Харьковской области, сообщили в СБУ во вторник, пишет УНН.

Военная контрразведка Службы безопасности и Нацполиция во взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ разоблачили еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) в рядах ВСУ. Им оказался завербованный врагом 30-летний мобилизованный в одну из бригад украинских войск, воюющей на Харьковском направлении

- сообщили в СБУ.

Детали

По материалам дела, "фигурант "сливал" рашистам места дислокации своего соединения и смежных подразделений Сил обороны, по которым РФ готовила серию ударов".

В СБУ отметили, что разоблачили и задержали агента.

Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения ГРУ РФ, когда публиковал прокремлевские комментарии в Телеграм-каналах. "После вербовки он объезжал на служебном транспорте территорию области, где обозначал на гугл-картах геолокации Сил обороны. Больше всего врага интересовали координаты запасных командных пунктов, логистических складов и артиллерии ВСУ. Также рашисты пытались узнать локации огневых позиций ПВО, которая прикрывает наземные подразделения украинских войск", - рассказали в СБУ.

По данным СБУ, "возвращаясь после разведывательных вылазок в расположение воинской части, агент обобщал собранные данные для передачи куратору – сотруднику 316-го разведывательного центра ГРУ РФ".

"После одного из таких сеансов связи "крот" самовольно покинул территорию режимного объекта, чтобы "залечь на дно" в жилище близкой знакомой на Житомирщине", - говорится в сообщении.

Во время обысков у задержанного, как отмечается, изъят смартфон с доказательствами работы на врага. Также у него обнаружены две боевые гранаты и почти 300 г взрывчатых веществ, которые он забрал с собой, убегая из воинской части.

Агенту, как отмечается, сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Обыск
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Житомирская область
Харьковская область
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины