Привлек сына для корректировки ударов по городу: в Днепре СБУ задержала агента спецслужб рф

$43.190.22
50.950.04
ukenru
3 февраля, 22:15 • 17958 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 32888 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 29265 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 30254 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 29023 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 18851 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 27462 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 33943 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17933 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 25561 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−13°
2.8м/с
72%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Тихановская призвала Литву возобновить транспортное сообщение с Беларусью3 февраля, 22:52 • 15274 просмотра
Украина получит "шахедобойки" Tridon Mk2 при финансировании Швеции и ДанииPhoto3 февраля, 23:38 • 16017 просмотра
Французские прокуроры требуют запретить Марин Ле Пен участвовать в выборах на пять лет4 февраля, 00:13 • 14599 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto05:46 • 15145 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW07:33 • 17899 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 35746 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 37605 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 76635 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 85390 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 67380 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Михаил Федоров
Михаил Подоляк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Днепр
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 15798 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 16334 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 19543 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 26487 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 37093 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
ЧатГПТ

Привлек сына для корректировки ударов по городу: в Днепре СБУ задержала агента спецслужб рф

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Контрразведка СБУ задержала в Днепре агента российской военной разведки, который привлек несовершеннолетнего сына для корректировки вражеских ударов. 63-летний охранник автошколы собирал данные об объектах ОПК и сосредоточении украинских защитников.

Привлек сына для корректировки ударов по городу: в Днепре СБУ задержала агента спецслужб рф
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента российской военной разведки, который привлек несовершеннолетнего сына, чтобы корректировать вражеские удары по городу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным следствия, фигурант наводил воздушные атаки россиян по объектам оборонно-промышленного комплекса прифронтового города. Им оказался завербованный врагом 63-летний охранник местной автошколы - он привлек к сотрудничеству с врагом своего 17-летнего сына.

По материалам дела, юноша по поручению отца разведывал и фотографировал фасады предприятий, которые, по его мнению, могли выполнять оборонные заказы. Среди приоритетных "целей на поиск" были частные компании по производству и ремонту воздушных и наземных беспилотников

- заявили в СБУ.

Соответствующие фото с указанными на Google-картах координатами объектов юноша отправлял отцу через Messenger. Далее тот обобщал данные для "отчета" для российской военной разведки.

Кроме того, отец самостоятельно обходил город и фиксировал адреса зданий, возле которых замечал сосредоточение украинских защитников и военных авто.

Фигуранта разоблачили еще на начальном этапе разведывательной активности, задокументировали его преступные действия и задержали. Во время обысков у него и его сына обнаружили и изъяли смартфоны, на которых они накапливали информацию о расположении разведанных объектов.

На телефоне 63-летнего фигуранта обнаружили анонимный чат со "связным" российской военной разведки. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности его несовершеннолетнего сына

 - говорится в заявлении СБУ.

Напомним

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Ивано-Франковске несовершеннолетнюю агентку российских спецслужб, которая помогала врагу готовить новую серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Прикарпатья.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Днепр
Служба безопасности Украины
Украина
Ивано-Франковск