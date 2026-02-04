Привлек сына для корректировки ударов по городу: в Днепре СБУ задержала агента спецслужб рф

Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента российской военной разведки, который привлек несовершеннолетнего сына, чтобы корректировать вражеские удары по городу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным следствия, фигурант наводил воздушные атаки россиян по объектам оборонно-промышленного комплекса прифронтового города. Им оказался завербованный врагом 63-летний охранник местной автошколы - он привлек к сотрудничеству с врагом своего 17-летнего сына.

По материалам дела, юноша по поручению отца разведывал и фотографировал фасады предприятий, которые, по его мнению, могли выполнять оборонные заказы. Среди приоритетных "целей на поиск" были частные компании по производству и ремонту воздушных и наземных беспилотников - заявили в СБУ.

Соответствующие фото с указанными на Google-картах координатами объектов юноша отправлял отцу через Messenger. Далее тот обобщал данные для "отчета" для российской военной разведки.

Кроме того, отец самостоятельно обходил город и фиксировал адреса зданий, возле которых замечал сосредоточение украинских защитников и военных авто.

Фигуранта разоблачили еще на начальном этапе разведывательной активности, задокументировали его преступные действия и задержали. Во время обысков у него и его сына обнаружили и изъяли смартфоны, на которых они накапливали информацию о расположении разведанных объектов.

На телефоне 63-летнего фигуранта обнаружили анонимный чат со "связным" российской военной разведки. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности его несовершеннолетнего сына - говорится в заявлении СБУ.

