У Франківську затримали 17-річну агентку гру рф, яка допомагала готувати нові удари по Бурштинській ТЕС

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Івано-Франківську неповнолітню агентку російських спецслужб, яка допомагала ворогу готувати нову серію ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Прикарпаття. Про це повідомляють у СБУ, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, затриманою виявилась завербована ворогом 17-річна випускниця місцевого технікуму. Найбільше російську сторону цікавила Бурштинська теплова електростанція.

За завданням кураторів фігурантка проводила дорозвідку поблизу ТЕС, з’ясовувала її технічний стан після попередніх обстрілів, фотографувала зовнішній периметр об’єкта та передавала зібрані дані спецслужбі рф.

Як встановило розслідування, дівчина потрапила в поле зору російської воєнної розвідки після того, як розмістила оголошення про пошук роботи в інтернеті. Після дистанційного вербування за обіцянки "легких заробітків" вона вирушила у напрямку Бурштинської ТЕС.

Для конспірації фігурантка спочатку виїхала з обласного центру на таксі, а безпосередньо до енергооб’єкта прямувала пішки. На місці вона здійснювала фото- та відеофіксацію будівель ТЕС із прив’язкою до електронних координат.

Також встановлено, що агентка вивчала одну з опорних підстанцій в Івано-Франківську.

Контррозвідники СБУ затримали її на гарячому поблизу стратегічного об’єкта. У затриманої вилучили смартфон із розвідданими та перепискою з куратором. Під час обшуку в оселі також вилучили ще чотири мобільні телефони, які вона використовувала для конспірації зв’язку.

Слідчі повідомили дівчині про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

