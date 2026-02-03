$42.970.16
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п'яти районах столиці
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
У Франківську затримали 17-річну агентку гру рф, яка допомагала готувати нові удари по Бурштинській ТЕС

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Контррозвідка СБУ затримала в Івано-Франківську 17-річну випускницю технікуму, яка за завданням російських спецслужб збирала дані про Бурштинську ТЕС. Дівчина фотографувала об'єкт та передавала інформацію ворогу, їй загрожує до 10 років ув'язнення.

У Франківську затримали 17-річну агентку гру рф, яка допомагала готувати нові удари по Бурштинській ТЕС

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Івано-Франківську неповнолітню агентку російських спецслужб, яка допомагала ворогу готувати нову серію ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Прикарпаття. Про це повідомляють у СБУ, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, затриманою виявилась завербована ворогом 17-річна випускниця місцевого технікуму. Найбільше російську сторону цікавила Бурштинська теплова електростанція.

За завданням кураторів фігурантка проводила дорозвідку поблизу ТЕС, з’ясовувала її технічний стан після попередніх обстрілів, фотографувала зовнішній периметр об’єкта та передавала зібрані дані спецслужбі рф.

Як встановило розслідування, дівчина потрапила в поле зору російської воєнної розвідки після того, як розмістила оголошення про пошук роботи в інтернеті. Після дистанційного вербування за обіцянки "легких заробітків" вона вирушила у напрямку Бурштинської ТЕС.

Для конспірації фігурантка спочатку виїхала з обласного центру на таксі, а безпосередньо до енергооб’єкта прямувала пішки. На місці вона здійснювала фото- та відеофіксацію будівель ТЕС із прив’язкою до електронних координат.

Також встановлено, що агентка вивчала одну з опорних підстанцій в Івано-Франківську.

Контррозвідники СБУ затримали її на гарячому поблизу стратегічного об’єкта. У затриманої вилучили смартфон із розвідданими та перепискою з куратором. Під час обшуку в оселі також вилучили ще чотири мобільні телефони, які вона використовувала для конспірації зв’язку.

Слідчі повідомили дівчині про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо

СБУ заочно повідомила про підозру Олексію Ольховському, командиру бойової частини російського підводного човна, за державну зраду. Він відповідав за навігацію та прокладання курсу для пусків крилатих ракет "Калібр" по Україні.

Андрій Тимощенков

