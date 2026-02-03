Во Франковске задержали 17-летнюю агентку ГРУ РФ, которая помогала готовить новые удары по Бурштынской ТЭС

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Ивано-Франковске несовершеннолетнюю агентку российских спецслужб, которая помогала врагу готовить новую серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Прикарпатья. Об этом сообщают в СБУ, передает УНН.

Подробности

По данным следствия, задержанной оказалась завербованная врагом 17-летняя выпускница местного техникума. Больше всего российскую сторону интересовала Бурштынская тепловая электростанция.

По заданию кураторов фигурантка проводила доразведку вблизи ТЭС, выясняла ее техническое состояние после предыдущих обстрелов, фотографировала внешний периметр объекта и передавала собранные данные спецслужбе РФ.

Как установило расследование, девушка попала в поле зрения российской военной разведки после того, как разместила объявление о поиске работы в интернете. После дистанционной вербовки за обещания "легких заработков" она отправилась в направлении Бурштынской ТЭС.

Для конспирации фигурантка сначала выехала из областного центра на такси, а непосредственно к энергообъекту направлялась пешком. На месте она осуществляла фото- и видеофиксацию зданий ТЭС с привязкой к электронным координатам.

Также установлено, что агентка изучала одну из опорных подстанций в Ивано-Франковске.

Контрразведчики СБУ задержали ее с поличным вблизи стратегического объекта. У задержанной изъяли смартфон с разведданными и перепиской с куратором. Во время обыска в жилище также изъяли еще четыре мобильных телефона, которые она использовала для конспирации связи.

Следователи сообщили девушке о подозрении по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Оперативные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

