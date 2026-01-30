Одному з командирів підводного човна рф, який атакував Україну "Калібрами", заочно повідомили про підозру

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
13:54 • 920 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 4706 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 10271 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 13223 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 19473 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 28229 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 34306 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 40943 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 64492 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 47968 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.8м/с
81%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 16697 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 37374 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 42320 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 30117 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 16146 перегляди
Публікації
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 1190 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 3094 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 69620 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 55263 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 57638 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Кудрицький
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Ляшко
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 1248 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 6600 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 8798 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 31144 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 31315 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
The New York Times
Фільм

Одному з командирів підводного човна рф, який атакував Україну "Калібрами", заочно повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 28 перегляди

СБУ заочно повідомила про підозру Олексію Ольховському, командиру бойової частини російського підводного човна, за державну зраду. Він відповідав за навігацію та прокладання курсу для пусків крилатих ракет "Калібр" по Україні.

Одному з командирів підводного човна рф, який атакував Україну "Калібрами", заочно повідомили про підозру

Служба безпеки України повідомила, що зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який перейшов на сторону ворога та воює проти України. Йдеться про Олексія Ольховського – командира бойової частини № 1 російського підводного човна класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО ‒ Kilo). Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Як нагадує Служба безпеки, підводні дрони СБУ "Sub Sea Baby" уразили одну із таких субмарин у грудні 2025 року.

За даними слідства, 30-річний Ольховський з 2012 року проходив військову службу у лавах ЗСУ на території Криму. Втім, після захоплення українського півострова, він зрадив присязі й перейшов на бік ворога

- йдеться у повідомленні.

У ході розлідування встановлено, що Ольховський брав безпосередню участь у бойових діях як командир бойової частини підводного човна Чорноморського флоту РФ.

На цій посаді зрадник відповідав за керування та навігацію субмарини, а також прокладання курсу до бойових позицій, з яких окупанти здійснюють пуски крилатих ракет типу "Калібр" по Україні. 

Серед основних "цілей" екіпажу підводного човна є об’єкти цивільної інфраструктури та системи життєзабезпечення населення нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Олексію Ольховському про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Оскільки Ольховський перебуває на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи, щоб знайти його та покарати.

Зґвалтував і катував цивільну на Запоріжжі: повідомлено про підозру військовому рф27.01.26, 17:21 • 11709 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Електроенергія
«Калібр» (сімейство ракет)
Служба безпеки України
Крим
Україна