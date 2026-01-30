Одному з командирів підводного човна рф, який атакував Україну "Калібрами", заочно повідомили про підозру
Київ • УНН
СБУ заочно повідомила про підозру Олексію Ольховському, командиру бойової частини російського підводного човна, за державну зраду. Він відповідав за навігацію та прокладання курсу для пусків крилатих ракет "Калібр" по Україні.
Служба безпеки України повідомила, що зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який перейшов на сторону ворога та воює проти України. Йдеться про Олексія Ольховського – командира бойової частини № 1 російського підводного човна класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО ‒ Kilo). Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Деталі
Як нагадує Служба безпеки, підводні дрони СБУ "Sub Sea Baby" уразили одну із таких субмарин у грудні 2025 року.
За даними слідства, 30-річний Ольховський з 2012 року проходив військову службу у лавах ЗСУ на території Криму. Втім, після захоплення українського півострова, він зрадив присязі й перейшов на бік ворога
У ході розлідування встановлено, що Ольховський брав безпосередню участь у бойових діях як командир бойової частини підводного човна Чорноморського флоту РФ.
На цій посаді зрадник відповідав за керування та навігацію субмарини, а також прокладання курсу до бойових позицій, з яких окупанти здійснюють пуски крилатих ракет типу "Калібр" по Україні.
Серед основних "цілей" екіпажу підводного човна є об’єкти цивільної інфраструктури та системи життєзабезпечення населення нашої держави.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Олексію Ольховському про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
Оскільки Ольховський перебуває на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи, щоб знайти його та покарати.
